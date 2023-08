Morgan Freeman a realizat un documentar despre acest batalion, fiind producătorul executiv, iar vizita făcută la Pentagon a avut drept scop promovarea acestuia.

Documentarul, care va fi lansat în august, include interviuri pe care Freeman le-a realizat cu Austin şi cu unul dintre ultimii membri supravieţuitori ai Batalionului 761, care are acum 90 de ani.

Format iniţial în 1942 în Louisiana, batalionul a fost trimis pe câmpul de luptă după circa 2 ani de antrenamente, în principal din cauza convingerii care exista în rândul şefilor armatei că soldaţii de culoare erau inferiori pe câmpul de luptă în comparaţie cu cei albi.

Batalionul 761 a luptat pentru prima dată în Normandia, Franţa, în 1944, iar motto-ul său era „Come Out Fighting” (Ieşiţi la luptă). A participat la patru campanii militare majore în şase ţări și a ajutat la eliberarea a circa 30 de oraşe.

Austin i-a mulţumit lui Freeman pentru că și-a folosit influența de vedetă pentru a face cunoscută istoria Batalionului 761. Întrebat dacă a fost surprins de ceva ce a descoperit în timpul documentării pentru film, Freeman a răspuns simplu: „Nu”.

Actorul a reamintit publicului, care a inclus studenţi de la universităţi locale din zona Washington D.C., că americanii de culoare au luptat în fiecare conflict american de la Războiul de Independenţă încoace.

„Toţi americanii ar trebui să fie inspiraţi de povestea Batalionului 761 de tancuri. Este o poveste incredibilă şi o poveste profund americană”, a spus Lloyd Austin.

The history of the 761st Tank Battalion, an all-Black WWII Army unit, is an incredible & deeply American story. I welcomed Morgan Freeman to the Pentagon to discuss his new documentary on the history of the 761st & look forward to hearing the story of this great unit being told. pic.twitter.com/zIWkSNatLI