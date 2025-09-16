O familie din Ploiești a descoperit că mormântul rudei lor, înmormântată recent la cimitirul Bolovani, a fost vandalizat la doar 36 de ore după înmormântare. Acest incident nu este izolat, ci face parte dintr-un tipar îngrijorător.

Locuitorii raportează furturi frecvente de flori și chiar de pământ de pe morminte. Un ploieștean a declarat: „Au ajuns să fure chiar și pământul de pe morminte, pe care noi l-am adus special să plantăm flori, pentru că pământul de la Bolovani nu este bun pentru flori. La poarta cimitirului, se vinde cu peste 100 de lei roaba de pământ”.

Acesta a adăugat că florile furate sunt adesea revândute la intrarea în cimitir. În ciuda plângerilor repetate, situația pare să persiste.

Deși au fost instalate camere de supraveghere în urmă cu câțiva ani, acestea par să aibă un efect limitat. Inițial, incidentele s-au redus, dar curând au reînceput.

Un locuitor a explicat: „Nimeni nu ne ascultă, nimeni nu ne bagă în seamă. Am făcut numeroase sesizări. În urmă cu câțiva ani s-au montat camere. Timp de aproape un an s-au mai potolit. Dar nu a durat mult. Au început iar să fure, și fură orice.”

Familia S. din Ploiești a trăit o experiență traumatizantă. La doar două zile după înmormântarea rudei lor, au descoperit că toate florile și coroanele dispăruseră de pe mormânt.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

În ciuda prezenței unei camere de supraveghere orientate spre mormânt, hoții au acționat fără teamă. Familia a găsit coroanele dezasamblate în apropiere, lipsind elementele folosite la aranjarea acestora.

Familia S. a exprimat frustrarea lor, spunând: „Cui să zici? Ce să faci? Am mai făcut sesizări în trecut, degeaba! Ei se cunosc între ei și se acoperă”.

Deși cimitirele din Ploiești, inclusiv Cimitirul Bolovani, sunt administrate de SGU Ploiești, rezolvarea acestor cazuri cade în sarcina poliției, fiind vorba de domeniul public.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE