Un suspect a fost reținut în cazul atacului armat de la American Fish Company din Southport, a transmis purtătoarea de cuvânt a orașului, ChyAnn Ketchum, într-un comunicat de presă. Deocamdată nu se cunoaște gravitatea rănilor la cele opt victime.

Update from Southport Police Chief Todd Coring. 3 confirmed deceased, 6 injured. Family notification in process. SBI, ATF, & District Attorney on scene. Alleged suspect in custody & currently being questioned. pic.twitter.com/XBNlk5gmT9 — Southern FFA Family (@FFAFamily) September 28, 2025

Atacul armat din Southport a avut loc puțin înainte de ora 21:30, când o barcă s-a apropiat de bar, iar singura persoană aflată la bord a deschis focul, a precizat Ketchum.

Atacatorul a fugit apoi spre calea navigabilă Intracoastal, îndreptându-se către comunitatea vecină Oak Island.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, un echipaj al Pazei de Coastă a SUA a observat o persoană care corespundea descrierii suspectului încărcând o barcă la o rampă publică din Oak Island și a reținut-o, potrivit comunicatului.

🇺🇸Un hombre armado a bordo de un bote se acercó al bar de la American Fish Company en Southport, Carolina del Norte, y disparó contra la multitud, matando a 3 personas e hiriendo a 8. La investigación está en curso. pic.twitter.com/ljSwkTzMdQ — Georg Grár (@GeorgGrar) September 28, 2025

Individul este reținut de poliția din Oak Island și urmează să fie transferat autorităților din Southport pentru audieri, cu sprijinul Biroului de Investigații al statului Carolina de Nord.

Motivul atacului nu a fost stabilit, dar autoritățile au transmis că „nu există nicio altă amenințare cunoscută la adresa publicului”.

Southport se află lângă gura râului Cape Fear, la aproximativ 30 de mile sud de Wilmington.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update, mass casualty event active shooting at least seven injured and fatalities, major police and emergency response. Reports that a boat pulled up to the American fish company in southport Yacht Basin in North Carolina and began firing into the crowd.… pic.twitter.com/CEuddS0zdW — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) September 28, 2025

Atacul se adaugă listei tot mai lungi de baruri, restaurante, centre comerciale, școli și alte locuri din SUA considerate, în mod obișnuit, sigure, dar unde au avut loc atacuri armate.

Potrivit Arhivelor violenței armate, în SUA au avut loc până acum cel puțin 320 de atacuri armate în masă în acest an – definite ca incidente în care au fost împușcate cel puțin patru persoane, fără a-l include pe atacator.

