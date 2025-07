Focul a izbucnit miercuri noapte în mallul care, potrivit informațiilor, fusese deschis cu doar cinci zile în urmă și între timp a fost ținut sub control.

🚨 Nearly 50 killed and injured in shopping center fire in eastern Iraq ◾️ Blaze breaks out in mall in Kut city, Wasit governorate, south of Baghdad shopping center fire in eastern Iraq https://t.co/P4hkRQkDd0 pic.twitter.com/ucLUr5QSLp — Anadolu English (@anadoluagency) July 17, 2025

Oficiali medicali au declarat că 55 de persoane au murit în incendiu, iar echipele de salvare încă mai caută persoane dispărute, potrivit agenției de presă AFP.

„O tragedie și o nenorocire s-au abătut asupra noastră”, a declarat guvernatorul regional Mohammed al-Miyahi, adăugând că vor fi luate măsuri legale împotriva proprietarului centrului comercial.

🇮🇶 Tragedy in Iraq Mall (July 16) • Fire at 5-storey mall in Kut kills 50+

• Many died from suffocation; 14 bodies charred

• 45+ rescued from the scene

• Owners face legal action; probe in 48 hrs

• 3-day mourning declared#KutFire #Iraq #BINI #israil pic.twitter.com/7RK1YvPh0T — Eyes on the Globe (@eyes_globe) July 17, 2025

Imagini difuzate pe canalul de știri al agenției INA arată flăcări care mistuie mai multe etaje ale unei clădiri cu mai multe niveluri, în timp ce pompierii încearcă să le stingă.

Alte filmări care circulă pe rețelele sociale par să arate câteva persoane aflate pe acoperiș în timpul incendiului, precum și interiorul ars al magazinului.

Guvernatorul al-Miyahi a declarat pentru presa locală că mai multe persoane au fost salvate din clădire de pompieri.

🔴 Mass Casualty Fire 📍 #Kut, #Iraq Fifty people have been killed and several others injured after a large fire broke out at a hypermarket shopping mall #MCI #Fire pic.twitter.com/FHJ0FvQfwx — OSINT🌐SITREP (@OSINT_SITREP) July 17, 2025

Ambulanțele continuau să transporte victime la spitalele din oraș, situat la aproximativ 160 km sud-est de Bagdad, la ora 4:00, ora locală. Pompierii continuă căutările pentru victimele dispărute.

Nasir al-Quraishi, un medic în vârstă de aproximativ 50 de ani, a declarat pentru AFP că și-a pierdut cinci membri ai familiei în incendiu.

„O catastrofă s-a abătut asupra noastră. Am mers la mall să mâncăm ceva, să luăm cina și să scăpăm de penele de curent de acasă. Un aparat de aer condiționat a explodat la etajul al doilea, apoi a izbucnit incendiul și nu am mai putut scăpa”, a spus el.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of fatalities. At least 61 people have died after a massive fire ripped through the newly-opened six-storey Corniche Hypermarket Mall in Kut, Iraq, late Wednesday, July 16. The interior ministry stated most victims „suffocated… pic.twitter.com/YxAj0ZrXO4 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 17, 2025

O sursă medicală a declarat pentru agenție că sunt „peste 50 de martiri și multe trupuri neidentificate”, în urma incendiului de la mallul din Irak.

A fost deschisă o anchetă privind cauza incendiului, iar primele concluzii sunt așteptate în două zile, a precizat guvernatorul al-Miyahi.

„Această tragedie este un șoc major”, a spus el, adăugând că va avea loc o „reevaluare serioasă a tuturor măsurilor de siguranță”.

Mallul fusese inaugurat cu doar cinci zile în urmă. Presa locală a identificat centrul comercial ca fiind Corniche Hypermarket Mall, situat în centrul orașului Kut.