Reclama, numită „Cadoul”, începe cu un bărbat mai în vârstă, cu barbă albă, internat de urgență într-o cameră a Serviciului Național de Sănătate. Moșului i se administrează oxigen, iar până să se termine reclama, el își revine.

Clipul a apărut la finalul săptămânii trecute, dar a fost eliminat din contul YouTube NHS Charities Together și al altora care l-au postat.

Într-o declarație, NHS Charities Together a cerut scuze copiilor care au văzut reclama, dar a mai spus că „nu se adresează copiilor și nu a fost difuzată la televizor”.

This holiday season, give your children the gift of shrieking, bedwetting paranoia by showing them the NHS film about how SANTA CLAUS IS GOING TO DIE IF PEOPLE REFUSE TO MINDLESSLY FOLLOW ORDERS! pic.twitter.com/MeFVHI60c6