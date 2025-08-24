Situația actuală privind țânțarii din Rusia

Țânțarii din Rusia nu prezintă riscuri epidemiologice majore, potrivit Annei Popova, șefa Rospotrebnadzor. Într-un interviu acordat agenției ruse de știri, ea a declarat că insectele nu sunt purtătoare ale virusurilor care cauzează febra tropicală periculoasă.

Șefa Serviciul federal pentru supravegherea în domeniul protecției drepturilor consumatorilor și bunăstării populației spune că situația din prezent este una stabilă și spune că în Rusia, în prezent, nu sunt înregistrate cazuri de malarie sau de febră chikungunya.

„În prezent, situația este stabilă și țânțarii din Rusia nu prezintă riscuri mari. Ei nu transmit malaria, febre exotice și, mai ales, febra chikungunya în Federația Rusă astăzi, nu sunt infectați cu aceste virusuri. Dar pot exista cazuri importate”, a spus Popova.

Măsuri de prevenție și control

Popova a menționat că nu s-au înregistrat cazuri importate de febră chikungunya în Rusia până acum. Pentru a monitoriza situația epidemiologică, este crucial să se cunoască numărul de țânțari și metodele de combatere a acestora.

„Efectuăm tratamente larvicide din 2016, folosind un sistem special creat pentru monitorizarea infecției și numărului de țânțari. Această activitate se desfășoară în aproape toate regiunile” a mai precizat șefa Rospotrebnadzor.

Autoritățile ruse rămân vigilente în privința potențialelor riscuri aduse de țânțari, implementând măsuri preventive pentru a menține siguranța populației.

Specii de țânțari din Rusia

În Rusia există aproximativ 100 de specii de țânțari din familia Culicidae. Cele mai frecvente tipuri de țânțari din Rusia sunt:

Genul Culex: Are peste 1000 de specii în lume, iar în Rusia sunt înregistrate circa 100 de specii. Cel mai cunoscut este țânțarul „Piskun”, larg răspândit pe teritoriul Rusiei, care mușcă oamenii, fiind adesea o sursă de disconfort în aer liber. Femela are nevoie de sânge pentru reproducere și poate transmite boli precum encefalita japoneză, meningita sau filarioza.

Genul Aedes: Aceștia trăiesc în zone forestiere și sunt vectori pentru boli grave cum ar fi febra galbenă, virusul Zika, febra dengue. Un exemplu este țânțarul tigru (Aedes albopictus), care a fost recent observat și în Rusia. Este agresiv, cu dungi albe pe corp și membre, și poate transmite boli virale periculoase.

Genul Anopheles: Aceștia sunt țânțarii malariei, prezenți în special în zonele temperate din Rusia, cu un corp alungit și aripi cu plăci solzoase. Doar femelele mușcă și pot transmite paraziții malariei.

Genul Culiseta: Numit „țânțarul arzător”, poate transmite tularemia. Acest țânțar bej gălbui are diverse caracteristici distinctive, inclusiv picioare cu inele albe și pete pe aripi.

Genul Tipulidae (macara-fly): Aceștia sunt țânțarii gigant, cu picioare lungi, de până la 10 cm lungime, nepericuloși pentru oameni, deoarece nu se hrănesc cu sânge.

Ce este febra chikungunya

Febra Chikungunya este o boală virală cauzată de virusul Chikungunya, care face parte din familia Togaviridae, genul Alphavirus. Boala se transmite oamenilor prin mușcătura țânțarilor infectați, în special de la speciile Aedes aegypti și Aedes albopictus.

Boala nu este în general mortală, dar poate provoca complicații grave, cum ar fi inflamații ale inimii, probleme oculare, hepatită și manifestări neurologice, inclusiv encefalită (inflamația creierului). Chikungunya afectează anual milioane de oameni în lume, fiind prevalență mai mare în zonele tropicale și subtropicale.

Cum se transmite febra chikungunya

Transmiterea are loc astfel: un țânțar femelă infectat mușcă o persoană, inoculând virusul; virusul se multiplică în corpul uman, iar dacă un alt țânțar neinfectat mușcă persoana bolnavă, acesta poate prelua virusul și îl poate transmite mai departe altor oameni.

Pentru prevenire se recomandă utilizarea de repelente anti-țânțari, purtatul de haine cu mâneci lungi, evitarea zonelor cu țânțari și eliminarea apei stătătoare unde țânțarii depun ouăle.

Simptomele febrei chikungunya

Simptomele apar de obicei după o perioadă de incubație de 1-12 zile de la mușcătura țânțarului infectat și includ febră bruscă, dureri severe ale articulațiilor (artralgii), dureri musculare, erupții cutanate și dureri de cap.

În unele cazuri, articulațiile pot deveni umflate și sensibile, iar boala poate evolua către o artrită cronică ce durează săptămâni sau chiar luni. Alte simptome pot fi greața, vărsăturile, oboseala și conjunctivita.