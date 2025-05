„Într-o operațiune secretă a Mossad, arhivele oficiale siriene ale lui Eli Cohen, care cuprind mii de bunuri, au fost aduse în Israel”, a precizat biroul lui Netanyahu într-un comunicat.

Interpretat de actorul britanic Sacha Baron Cohen în serialul „The Spy”, spionul Eli Cohen este considerat un erou în Israel.

După ce s-a infiltrat la vârful ierarhiei regimului din Siria, el a obținut informații utile armatei israeliene în timpul războiului arabo-israelian din 1967. Eli Cohen a fost spânzurat într-o piață publică din Siria, pe 18 mai 1965, adică exact acum 60 de ani.

Conform comunicatului, aproximativ 2.500 de bunuri ale lui Elie Cohen au fost aduse înapoi în Israel, inclusiv „documente, fotografii și efecte personale” care au fost colectate de serviciile secrete siriene după arestarea spionului în ianuarie 1965.

