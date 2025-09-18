Operațiune fără precedent

Un raport publicat de televiziunea israeliană Channel 13 arată că Mossad a desfășurat una dintre cele mai complexe și mari operațiuni din istoria sa, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran. Peste 100 de agenți străini au fost infiltrați pe teritoriul iranian, cu luni înainte de atacurile aeriene asupra instalațiilor nucleare.

Potrivit investigației, agenții au avut rolul de a localiza și sabota lansatoarele de rachete și sistemele de apărare aeriană iraniene, pentru a facilita loviturile ulterioare ale armatei israeliene și americane. Planul militar împotriva Iranului s-a bazat pe doctrina „șocului sistemic”, o strategie menită să paralizeze rapid apărarea aeriană și structurile de comandă ale adversarului.

„O mică armată” trimisă în Iran

Raportul susține că Mossad a trimis „o mică armată” formată din comandanți străini, mulți dintre ei iranieni disidenți sau recrutați din state vecine.

Operațiunea a fost extrem de complicată: agenții, care nu erau israelieni, au fost antrenați în folosirea unor sisteme de rachete sofisticate și au transportat clandestin echipamente de câteva sute de kilograme în interiorul Iranului.

Spioni infiltrați și capcane letale

Pe lângă infiltrările directe, Mossad a lansat și atacuri cibernetice. Potrivit sursei citate, agenții israelieni au trimis o falsă convocare liderilor militari iranieni, atrăgându-i într-un buncăr subteran care a fost ulterior lovit de un atac aerian de precizie. În explozie au murit 20 de persoane, printre care trei șefi de stat major.

Un episod asemănător fusese raportat cu câteva luni înainte, când sute de pagere folosite de Hezbollah au fost făcute să explodeze simultan, după ce Mossad le infiltrase sistemele de comunicații.

„Iranul a pierdut jumătate din arsenal”

Conform estimărilor prezentate de Channel 13, în urma operațiunilor Mossad și a loviturilor aeriene israeliene, Iranul ar fi pierdut:

circa 50% din cele 3.000 de rachete balistice

aproximativ 80% din lansatoarele de rachete

Unele rachete au fost lansate chiar asupra locuințelor particulare ale unor generali și oameni de știință iranieni implicați în programul nuclear.

Cine erau agenții Mossad?

Investigații jurnalistice anterioare, precum cele publicate de ProPublica, au susținut că Israelul a recrutat disidenți iranieni pentru a acționa din interior împotriva regimului.

Raportul confirmă că două grupuri de comando, fiecare format din 14 echipe de câte 4-6 persoane, au operat simultan. Unii dintre agenți trăiau deja în Iran, alții au intrat în țară chiar înainte de declanșarea operațiunii. După ce au eliminat multe dintre sistemele de apărare aeriană ale Iranului, Forțele Aeriene au zburat timp de aproximativ două ore și jumătate deasupra Teheranului, supraveghind zona și încheind cu atacuri și culegerea de informații.

Liderii iranieni, ținte evitate

Deși atacurile au vizat personalități militare și oameni de știință, liderul suprem Ali Khamenei și președintele Masud Pezeshkian nu au fost incluși pe lista țintelor.

Totuși, Pezeshkian, fost medic și ministru al sănătății, ar fi scăpat la limită dintr-un atac asupra unui buncăr militar, aflat „întâmplător” în apropierea sa.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, în cele 12 zile de război, până pe 24 iunie 2025, peste 1.000 de persoane au murit. Raportul, bazat pe interviuri cu zece actuali și foști oficiali ai serviciilor de informații israeliene, confirmă că succesul operațiunilor aeriene israeliene nu ar fi fost posibil fără infiltrarea Mossad în interiorul Iranului.

