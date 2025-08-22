Șoferul trebuie să plătească

Șoferul în cauză s-a ales cu o amendă de 600 de euro pentru încălcarea codului rutier. Ulterior, aceasta a contestat amenda, susținând: „Nu poți să ajuți un om mort”.

Totuși, Curtea Administrativă Regională din Austria Superioară a respins argumentul, conform Heute.

Curtea a subliniat că obligația de a acorda ajutor este valabilă în cazul oricărui accident cu victime. Șoferul trebuie să verifice dacă persoana vătămată are nevoie de asistență, indiferent de presupunerile sale privind starea victimei.

În acest caz, nu s-a putut confirma dacă femeia a murit imediat după impact. În cele din urmă, instituția a precizat că șoferul trebuie să plătească.

Ce faci în caz de accident de mașină soldat cu victime

Șoferul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să anunţe de urgență poliţia.

În același timp, nu trebuie să modifice sau să șteargă urmele accidentului și nici să părăsească locul faptei. Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau rănirea uneia sau a mai multor persoane, dar şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia la numărul naţional unic de urgenţă 112.

Totodată, în cazul producerii unui accident soldat cu decesul sau rănirea uneia sau a mai multor persoane este interzisă modificarea în vreun fel a poziţiei mașinii implicate în accident, să modifice starea locului și nici să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.

