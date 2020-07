Cunoscutul DJ radio Călin Gheorghe a murit sâmbătă la doar 45 de ani. Colegii săi de la Europa FM au dat publicității cauza tristului eveniment: a făcut stop cardiorespirator.



“Colegul nostru, Călin Gheorghe, a murit. Avea doar 45 de ani și a fost răpus sâmbătă de un stop cardiorespirator. Călin era unul dintre cei mai experimentați oameni de radio, o voce pe care o auzeam în FM de peste 25 de ani și care se alăturase Europa FM îmbogățindu-ne echipa în luna februarie a acestui an. Îl ascultam în fiecare seară de joi, la Pop Rock”, se arată în mesajul postat de Europa FM.

Ultima emisiune a fost joi. Acum 3 zile. Iar ieri a venit vestea morții sale. Dumnezeu să îl odihnească! Noi ni-l vom aminti mereu așa cum l-am cunoscut. Europa FM:

În memoria lui, Europa FM va difuza știri și muzică, fără niciun DJ.

Era la Corbu, la mare

Fostul său coleg de la Radio Guerrilla, Iulian Tănase, a oferit și el informații pe acest subiect.



“Călin Gheorghe se afla cu rulota la mare, la Corbu. Ieri-dimineață, a intrat în apă și dus a fost. Infarct. A murit în locul unde i-ar fi plăcut să îmbătrânească. N-a mai apucat. A fost un om bun și blând, cu o voce gravă, al cărei timbru a ajuns acum pe o carte poștală pe care cineva a expediat-o mult prea devreme dincolo. Drum lin, Călin!”, a scris acesta, pe Facebook.

Răzvan Exarhu: Un om drept, cald și bun

Și omul de radio Răzvan Exarhu, fost coleg cu Călin Gheorghe la PRO FM, deplânge dispariția acestuia.

”Ultima dată când l-am întâlnit pe Călin Gheorghe mi l-a prezentat pe câinele lui adorabil, Ziggy. Am râs și i-am povestit o întâmplare de la vechiul Pro FM, cu un coleg care ne-a certat pe noi, realizatorii, că suntem inculți, că dăm într-una Bob Marley si că habar n-avem cine e mama lui și ce frumos cântă. Si am căscat toți ochii și am zis: cine e mama lui Bob Marley? Ziggy Marley, fraierilor!”, povestește Exarhu.

”M-am întrerupt din scris, cât am încercat să spun câteva vorbe despre el la Europa Fm. Doar că m-a pocnit plânsul și mai pot să spun doar rămas bun unui om cu o voce după chipul și asemănarea lui: Drept, cald și bun. Și piesa asta, pe care o dădeam în neștire la Rondul de noapte, când eram parteneri de show”, a adăugat acesta.

