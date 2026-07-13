Nu trebuie electrificată toată flota dintr-odată

Primul mit este că trecerea la electric înseamnă schimbarea completă a flotei. În realitate, o companie nu trebuie să înlocuiască toate mașinile pe benzină sau diesel peste noapte.

O flotă are mașini folosite diferit. Unele fac zilnic drumuri scurte prin oraș, altele merg în afara localității, unele se întorc seara la sediu, altele rămân la angajați acasă.

De aceea, întrebarea corectă nu este „merge electric pentru toată firma?”, ci „care mașini pot trece primele pe electric fără să încurce activitatea?”.

Autonomia trebuie comparată cu traseele reale

Frica principală rămâne autonomia. Mulți manageri se tem că mașina electrică nu va ajunge la destinație sau că șoferii vor pierde timp la încărcare.

Dar pentru o flotă, autonomia nu trebuie judecată doar după broșură. Trebuie comparată cu distanțele reale parcurse zilnic. Dacă o mașină face 70-100 km pe zi și revine seara la sediu, autonomia de 350-400 km este deja mai mult decât suficientă.

Aici datele sunt mai importante decât impresiile. O companie trebuie să știe câți kilometri fac mașinile, unde stau noaptea și cât timp sunt parcate. Abia apoi poate decide dacă electricul are sens.

Încărcarea rapidă nu este mereu soluția

Alt mit este că o flotă electrică are nevoie de stații rapide peste tot. Pentru multe firme, soluția mai logică este încărcarea lentă, peste noapte, la sediu.

Dacă mașinile stau parcate 8-10 ore, nu trebuie încărcate în 15 minute. O infrastructură simplă, bine planificată, poate fi mai utilă și mai ieftină decât o rețea de stații rapide scumpe.

În România, asta contează foarte mult. Infrastructura publică este încă inegală, dar multe flote nu trebuie să depindă zilnic de ea. Dacă mașinile revin la bază, firma își poate controla mai bine costurile și programul de încărcare.

Bateria nu trebuie tratată ca o necunoscută totală

Bateria rămâne una dintre cele mai mari frici. Mulți se gândesc că se degradează repede și că va distruge valoarea mașinii.

Datele Geotab arată însă că bateriile moderne se degradează, în medie, mult mai lent decât cred mulți șoferi. Asta nu înseamnă că bateria nu contează, ci că trebuie monitorizată corect.

Contează cum este încărcată mașina, cât de des se folosește încărcarea rapidă, temperatura, stilul de utilizare și cât timp stă bateria la niveluri foarte mici sau foarte mari.

Pentru o firmă, bateria nu trebuie văzută ca o loterie, ci ca o componentă care poate fi urmărită prin date, la fel ca reviziile, consumul sau anvelopele.

Prețul de achiziție nu spune toată povestea

O electrică poate fi mai scumpă la cumpărare decât o mașină pe benzină sau diesel. Dar pentru firme contează costul total de utilizare, nu doar prețul de listă.

În calcul intră energia, mentenanța, taxele, eventualele stimulente, timpul pierdut, infrastructura de încărcare și valoarea de revânzare.

Aici electricele pot deveni interesante, mai ales în oraș sau pe trasee previzibile. Pot avea costuri mai mici cu energia și mai puține piese de întreținut. Dar avantajul apare doar dacă mașina este folosită în contextul potrivit.

Ce înseamnă asta pentru România

Pentru firmele din România, concluzia nu este că toate flotele trebuie să devină electrice. Ar fi o exagerare. Infrastructura este încă diferită de la oraș la oraș, iar unele trasee rămân mai potrivite pentru benzină, diesel sau hibrid.

Dar nici ideea că electricele „nu sunt bune pentru flote” nu mai ține. Pentru livrări urbane, servicii locale, mașini care se întorc la sediu sau angajați cu trasee previzibile, electricul poate avea sens deja.

Diferența o face analiza. Dacă o firmă cumpără electrice doar pentru imagine, poate greși. Dacă le alege pe baza datelor reale despre kilometri, încărcare și costuri, poate reduce riscul și poate găsi exact mașinile potrivite pentru electrificare.

Pentru mai mult context despre cele cinci mituri legate de flotele electrice și concluziile Geotab, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

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