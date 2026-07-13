Monica Bîrlădeanu a postat pe Instagram un video, alături de care a transmis un mesaj, în care își spune părerea cu privire la experiența trăită la festival. Vedeta a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale și a făcut și o glumă despre outfitul pe care îl pregătise special pentru eveniment, dar pe care temperaturile scăzute din timpul serii nu au lăsat-o să îl poarte.

„Ce-am văzut și ce-am înțeles eu personal despre adolescenții de la Beach Please. P.S. – Am așteptat vreo două zile să port corsetul ăsta superb, dar a fost atât de frig seara. Gata, o iau spre casă. Lovee”, a spus Monica.

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Monica Bîrlădeanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa tinerilor prezenți la festival. „Au o energie incredibilă – entuziaști, deschiși, fără urme de agresivitate”, a spus ea. Pentru ei, Beach, Please nu e doar despre muzică. E despre conexiune cu gașca ta și cu oamenii care îți seamănă, indiferent de unde vin, despre apartenența la o comunitate mult mai mare. E despre amintiri trăite împreună”, a mai explicat actrița.

„I-am văzut uitându-se la meci împreună, făcând cunoștință la rândul de burgeri, anunțându-se să prindă un loc mai bun la artistul preferat – și insistând să se regăsească toți înainte să plece acasă, ca să nu rămână nimeni în urmă”, a fost concluzia actriței. „Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”, a îmcheiat ea pe Instagram.

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