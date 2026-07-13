Monica Bîrlădeanu a postat pe Instagram un video, alături de care a transmis un mesaj, în care își spune părerea cu privire la experiența trăită la festival. Vedeta a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale și a făcut și o glumă despre outfitul pe care îl pregătise special pentru eveniment, dar pe care temperaturile scăzute din timpul serii nu au lăsat-o să îl poarte.

„Ce-am văzut și ce-am înțeles eu personal despre adolescenții de la Beach Please. P.S. – Am așteptat vreo două zile să port corsetul ăsta superb, dar a fost atât de frig seara. Gata, o iau spre casă. Lovee”, a spus Monica.

Screenshot 2026-07-13 124821Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Monica Bîrlădeanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa tinerilor prezenți la festival. „Au o energie incredibilă – entuziaști, deschiși, fără urme de agresivitate”, a spus ea. Pentru ei, Beach, Please nu e doar despre muzică. E despre conexiune cu gașca ta și cu oamenii care îți seamănă, indiferent de unde vin, despre apartenența la o comunitate mult mai mare. E despre amintiri trăite împreună”, a mai explicat actrița.

„I-am văzut uitându-se la meci împreună, făcând cunoștință la rândul de burgeri, anunțându-se să prindă un loc mai bun la artistul preferat – și insistând să se regăsească toți înainte să plece acasă, ca să nu rămână nimeni în urmă”, a fost concluzia actriței. „Dacă asta e generația care vine din urmă, cred că suntem pe mâini bune”, a îmcheiat ea pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking după discuțiile ce au durat ore întregi la Cotroceni! Și da, a venit știrea momentului în politică! Numele lui Sorin Grindeanu pică! Dragi români, s-a aflat noul nume de premier vehiculat acum
Viva.ro
Breaking după discuțiile ce au durat ore întregi la Cotroceni! Și da, a venit știrea momentului în politică! Numele lui Sorin Grindeanu pică! Dragi români, s-a aflat noul nume de premier vehiculat acum
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
Unica.ro
Reacția neașteptată a lui Alexandru Ion Țiriac după ce Simona Halep a fost fotografiată la Wimbledon alături de presupusul ei iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
GSP.RO
Apariția Simonei Halep lângă prințesa Kate a atras atenția presei britanice. Au descris-o în două cuvinte
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Analiză Exclusiv
Politică 15:15
Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 14:52
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Parteneri
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Adevarul.ro
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
Fanatik.ro
Fratele lui Istvan Kovacs, cadou de la UEFA! Prima delegarea internaţională a sezonului
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini rare cu Monica Bîrlădeanu la Beach, Please! Actrița a făcut senzație în mijlocul adolescenților. „Ce am văzut și ce am înțeles”
Stiri Mondene 14:49
Imagini rare cu Monica Bîrlădeanu la Beach, Please! Actrița a făcut senzație în mijlocul adolescenților. „Ce am văzut și ce am înțeles”
Cât costă biletele la K-Pop Days de la Nibiru 2026 și cine cântă la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii
Stiri Mondene 13:51
Cât costă biletele la K-Pop Days de la Nibiru 2026 și cine cântă la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
ObservatorNews.ro
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax.ro
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Redactia.ro
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Un fotbalist care a jucat la Cupa Mondială 2026 și-a pierdut viața în condiții suspecte. Avea doar 25 de ani
KanalD.ro
Un fotbalist care a jucat la Cupa Mondială 2026 și-a pierdut viața în condiții suspecte. Avea doar 25 de ani

Politic

Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Analiză Exclusiv
Politică 15:15
Ce s-a vorbit în spatele ușilor închise la Cotroceni: variantele de premier Sorin Grindeanu/Siegfried Mureșan n-ar fi intrat în discuție. Surse: „Soluția anticipatelor începe să câștige teren”
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Politică 14:52
Grindeanu a dezvăluit numele de premier pronunțat la Cotroceni în discuțiile dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR: „S-a vorbit de un tehnocrat. Bolojan și Fritz se opun”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani când l-a cumpărat
Fanatik.ro
Cât costă ceasul purtat de iubitul Simonei Halep, în loja regală de la Wimbledon. Dorin nu s-a uitat la bani când l-a cumpărat
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare