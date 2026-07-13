83% cred că prețurile vor crește în următoarele 12 luni

În privința costului vieții, în proporție de 83%, oamenii cred că în următoarele 12 luni prețurile vor crește, în timp ce 11% cred că vor rămâne la fel.

FOTO: Captură sondaj IRSOP

Cum privesc oamenii situația financiară personală în următoarele 12 luni

Referitor la situația financiară personală, întrebați cum se aşteaptă să fie situaţia financiară în următoarele 12 luni, oamenii au răspuns astfel: 21% se așteaptă să fie mai bună, în timp ce 61% se așteaptă să fie mai puțin bună.

10% cumpără mai mult pentru consumul curent

În privința consumului, conform răspunsurilor obținute în iunie 2026, faţă de anul trecut, 10% cumpără mai mult pentru consumul curent, iar 61% mai puțin.

FOTO: Captură sondaj IRSOP

Conform sondajului IRSOP, 47% dintre respondenți intenționează să cheltuiască în acest an pentru economii utile în situaţii neprevăzute, 40% pentru pregătire profesională proprie sau a copiilor, 32% pentru vacanţă în străinătate, 17% pentru o maşină nouă sau second hand, 9% pentru cumpărare titluri de stat sau acţiuni la bursă, 8% pentru investiţii în firma proprie, 7% pentru deschiderea unei afaceri, 6% pentru cumpărarea unui teren, 4% pentru cumpărarea unei locuinţe.

27% consideră că locul lor de muncă e în pericol

FOTO: Captură sondaj IRSOP

În privința locurilor de muncă, 73% consideră că locul lor de muncă e în siguranţă, iar 27% cred că acesta este în pericol.

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