Motivul pentru care, spun organizatorii, Romsilva a arat cu plugul potecile de pe traseul concursului de ciclism Prima Evadare. „Asta le îngreunează munca și-i deranjează”

Contactați de Libertatea, reprezentanții Romsilva au spus că vor transmite un comunicat ca răspuns la acțiunile din pădure, apoi s-au răzgândit. Până la această oră, Romsilva nu a răspuns nici solicitării ziarului.

Potrivit organizatorilor, startul concursului se dă în București, și pe o distanță de aproximativ 55 km se parcurg pajiști, câmpuri, lacuri, sate, zone din vechii codri ai Vlăsiei și locuri istorice, sosirea fiind pe malul lacului Snagov.

Concurs internațional, cu mii de participanți

„După cum bine știi deja (n.r. – Romsilva Ilfov), conform propriilor tale norme, pădurile din jurul Capitalei au, în principal, un scop social și de recreere. Iar Prima Evadare este cel mai mare concurs internațional de ciclism cross country din estul Europei, cu mii de participanți”, scrie sportivul Alex Găvan, într-o postare pe Facebook. Sportivul a publicat și poze, și imagini video de pe traseu.

În cei 15 ani de existență, a devenit unul dintre evenimentele emblematice ale Bucureștiului atrăgând, pe lângă iubitorii de natură și de pedalat amator și nume mari ale acestui sport, cum ar fi o multiplă campioană mondială și olimpică. Cum s-ar zice, treabă serioasă. Alex Găvan, alpinist:

„În cei 15 ani de când se organizează concursul, au mai existat cel puțin 6 incidente de acest fel. Ce credeți? Toate au avut loc cu puțin timp înainte de concurs. Mereu, dar mereu s-au găsit să are acele poteci fix înainte. E cam mare coincidența. În orice caz, ei pot veni cu diverse justificări, dar ele nu sunt susținute nici de lege, nici de specialiștii din domeniul silvic”, a mai spus Alex Găvan, într-un dialog cu Libertatea.

Recomandări Procurorul Horodniceanu a fost filmat de unul dintre polițiștii care l-au oprit, cu telefonul propriu, anunță IPJ Iași. „Ca măsură de protecție față de o eventuală contestare”

Captură dintr-un clip video făcut de Alex Găvan

Ce spun organizatorii concursului

Contactat de ziar, Daniel Sărdan, unul dintre organizatorii concursului de ciclism, confirmă că, în ciuda acordurilor încheiate anual cu Romsilva, aceste incidente persistă.

„Noi am avut în fiecare an un acord cu dânșii (n.r. – reprezentanții Romsilva), suntem obligați prin lege să cerem aviz, la fel cum sunt și ei obligați să ofere acces. Doar că, chiar dacă se dădea acest acord, și am făcut și parteneriat de promovare ca să promovăm Romsilva, aveam aceste surprize cu puțin timp înainte de concurs. Vorbeam la forurile superioare, se mai linișteau lucrurile, reparam traseul și se desfășura concursul până la urmă”, spune organizatorul.

„Singura diferență este că, în tot acest timp, noi nu am putut să comunicăm în exterior aceste probleme pentru că eram vulnerabili și preocupați să reparăm în timp util traseele. Dar acum nu s-a mai putut. Pentru că acum dânșii au început să degradeze traseul, iar asta nu se limitează la niște arături, ci și la șters marcajele de pe arbori, și au trecut și mai departe, în exteriorul pădurilor, pe lângă lac, pe câmp etc. Ceea ce ne ne îngreunează munca și mai tare”, explică Daniel Sărdan, organizator Prima Evadare.

Recomandări Teoriile lansate de AUR despre legea care va duce la „vânzarea copiilor”, desființate de specialiștii în familie și protecția copilului: „Toată strategia lor politică se bazează pe conspirații”

„Romsilva vrea să limiteze accesul în păduri”

De ce se întâmplă asta? Daniel Sărdan e de părere că Romsilva încearcă să limiteze accesul cicliștilor și al activiștilor de mediu în păduri tocmai pentru că aceștia au „obiceiul” de a sesiza neregulile, precum tăierile ilegale de arbori.

„Eu încerc să înțeleg care ar putea să fie miza. Dânșii consideră că pădurea este doar a lor, vor să limiteze intrările în pădure, ca să nu apară diferite discuții. Pentru că bicicliștii sunt atașați de mediu, de pădure, de poteci, iar atunci când observă lucruri care nu sunt conforme, le raportează. Asta le îngreunează munca și-i deranjează. Chiar noi înșine am sesizat niște furturi de lemne, am scos gunoaie din pădure, am observat tăieri ilegale… poate să fie și acolo un deranj”, a mai explicat Daniel Sărdan.

„Culmea este că, teoretic, ne dorim același lucru pe care și-l dorește și Romsilva: să se exploateze durabil pădurea, să păstrăm natura pentru viitor. Acțiunile noastre sunt conforme cu ceea ce ar trebui să-și dorească un administrator de pădure, așa cum scrie în lege. Chiar în Codul silvic scrie că trebuie păstrată și latura aceasta de agrement și social a pădurii”, a adăugat organizatorul.

Recomandări „Rețeaua Albanezu”. Dezvăluirile făcute de „România, te iubesc” despre prim-vicepreședintele PNL Iulian Dumitrescu au avut dublul audienței celor 5 televiziuni de știri luate împreună, dar politicienii din toate partidele se fac că nu există

Ce se întâmplă cu traseul

Potecile distruse de arături au fost parțial reparate zilele acestea de voluntari și localnici, care au venit împreună cu copiii lor pentru a ajuta, mai povestește Daniel Sărdan.

În plus, reprezentanții Romsilva „insistă să trecem prin afara pădurii, în desfășurarea concursului”, afirmă bărbatul.

„Asta reiese din discuțiile telefonice de până acum, nu mi s-a părut că există o deschidere, aparent nu se găsește o cale prin care noi să trecem prin pădure și să oferim această experiență cetățenilor care iubesc pădurea și natura”, a subliniat Sărdan.

Reacția ministrului mediului

Ministrul mediului, Tanczos Barna, a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă ştie că Romsilva Ilfov a arat nişte poteci din Pădurea Băneasa unde urma să aibă loc o competiţie internaţională de ciclism, scrie news.ro.

„Joi, între orele 15.00 şi 19.00 o să fiu în Pădurea Băneasa pentru a vedea cu ochii mei ce se întâmplă acolo. Este inadmisibil ca Romsilva, indiferent care direcţie silvică, din ce judeţ, să se opună unor activităţi sportive, recreative în pădure”, a răspuns Tanczos Barna.

În plus, minsitrul mediului afirmă că „este inadmisibil ca cineva intenţionat să pună beţe în roate unei ONG care de ani de zile organizează asemenea competiţii acolo”, potrivit sursei citate.

„Mă voi ocupa personal. De altfel, le-am cerut în mod expres săptămâna trecută ca nu cumva cineva să se atingă de potecă. O să mă duc poimâine să văd exact care este situaţia, că azi şi mâine suntem prinşi în foarte multe discuţii legate de activităţile din minister şi nu numai”, a mai declarat ministrul.

Contactați de Libertatea, reprezentanții Romsilva au promis că vor ieși cu un comunicat de presă, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Până în acest moment, nu au oferit un răspuns la solicitarea ziarului în legătură cu situația creată și acuzațiile aduse.

