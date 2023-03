„Simt în acest moment că nu mai pot să ies în stradă pentru a vorbi cu oamenii și să-i privesc senin în ochi. În acest context, vă anunț că mi-am dat demisia din calitatea de membru al USR”.

Anunțul postat de Adrian Slabu, luni, 13 martie, pe Facebook nu a făcut multe valuri. Nu se numără printre liderii vocali ai USR Iași, chiar dacă, până la momentul demisiei, era membru în conducerea județeană a filialei.

Iar plecarea din USR duce automat și la pierderea mandatului de consilier județean. Slabu ocupă o funcție de conducere într-o companie care produce sisteme și structuri de aluminiu.

O nouă operațiune „autobuzul”

Într-un interviu pentru Libertatea, Adrian Slabu își explică gestul. Spune că asistă, în ultima perioadă, la pregătirea unei noi operațiuni de tip „autobuzul” în filială, care trebuie să desemneze candidatul pentru primărie și să-și aleagă, nu peste mult timp, organele de conducere.

Cum funcțiile USR se împart prin vot direct, candidații încearcă să-și aducă în partid cât mai mulți susținători. La precedentele alegeri interne, în mai multe filiale USR au existat acuzații de fraudă, prin aducerea multor membri pe ultima sută pentru a influența votul. Operațiunea a fost comparată cu metoda „autobuzul”, prin care PSD aducea alegători din alte localități pentru a câștiga primării unde nu aveau majoritate.

Recomandări Doborârea dronei SUA plecate din România marchează o escaladare a confruntării la granița războiului: „Rusia crede că Marea Neagră e lacul ei național”

„Observ anumite mișcări și se merge pe aceleași proceduri ca în 2020, când a fost ultima rundă de alegeri interne. Se primesc multe cereri de adeziune din diferite tabere, unele se contestă, este o luptă surdă pe acești membri care vor vota cu candidatul la primărie și, apoi, pentru birourile local și județean la alegerile din vară, când le expiră mandatele”, spune consilierul județean demisionar.

Trei persoane sunt înscrise, în momentul de față, pentru a deveni candidatul USR Iași la Primăria Municipiului Iași: deputata Cosette Chichirău, senatorul Marius Bodea și consilierul local Răzvan Timofciuc. Ultimii doi au intrat în USR după ce au plecat din PNL.

„Încep alegerile și apar multe cereri de adeziune în partid”

Libertatea: Care sunt aceste disensiuni din partid, la care v-ați referit în mesajul prin care v-ați anunțat demisia? Și de ce credeți că nu se mai poate face nimic până anul viitor, când sunt alegerile?

Adrian Slabu: Există aceste disensiuni în USR, care sunt acum între tabere. Acestea s-au transpus și în susținerea unui candidat în alegerile interne pentru desemnarea candidatul la primărie.

La cum arată lucrurile, eu cred că nu există la ora actuală o posibilitate de a se așeza toți la masă și de a găsi o soluție pentru a alege acest candidat în condiții de competiție internă, transparentă și loială.

Recomandări ACCIDENTUL DE LA ROȘIORI. Doctor din rețeaua Transporturilor dezvăluie cum testele medicale periodice ale conductorilor de tren au devenit „o formalitate pe bani”

– Ne întoarcem la acuzațiile de voturi aduse cu „autobuzul” din 2020?

– Fiind în Biroul Județean al USR, observ anumite mișcări și se merge pe aceleași proceduri ca în 2020, când a fost ultima rundă de alegeri interne. Se observă foarte clar acest lucru: se primesc multe cereri de adeziune din diferite tabere, unele se contestă, este o luptă surdă pe acești membri care vor vota cu candidatul la primărie și apoi pentru birourile local și județean la alegerile din vară, când le expiră mandatele.

– Și, totuși, ce s-a schimbat atât de mult acum încât să vă dați demisia? Certuri interne în USR Iași au existat de mai mult timp.

– Problemele s-au agravat mult. Eu vin din partea PLUS, iar la fuziune exista o tabără USR și una PLUS și a existat o confruntare de acest fel. Acum, „plusiștii” s-au divizat și USR-ul vechi a format trei tabere. Miza lor? Împărțirea funcțiilor și controlul organizației. Dacă se controlează organizația, se obține majoritatea în biroul local și în biroul județean și, mai departe, se pot stabili și candidaturile la diferite funcții.

„Totul se reduce la câți votanți are fiecare, nu la principii”

– Dumneavoastră de ce ați intrat în politică și cum ați ajuns la USR?

– Am fost în acea campanie „Oameni noi” și toate acele lucruri de oamenii noi despre care vorbeam, care trebuiau să intre în politică să schimbe lucrurile, s-au spulberat atât timp cât în cadrul partidului nu s-a mai ținut cont de principii.

Recomandări BREAKING NEWS. Judecătorii au dat prima sentință în schema piramidală City, în timp ce, de doi ani, DIICOT nu a găsit niciun responsabil pentru fraudă

Lumea aștepta să schimbăm ceva, să schimbăm societatea, dar acum se preocupă doar de împărțirea funcțiilor, chiar au trecut în planul secund discuțiile despre proiecte, strategii, despre cum ar trebui să reformăm și să schimbăm societatea românească.

Pe nimeni nu mai interesează asta: totul se reduce la câți votanți are, cum să-i obțină, cum să câștige alegerile interne.

– Ați simțit că oamenii noi au început să se comporte precum cei vechi, care erau deja în politică?

– Nu am simțit că mai schimbăm clasa politică și prin schimbarea ei să ajungem la societate. Oamenii noi se comportă ca oamenii vechi.

La nivelul municipiului Iași, o mână de oameni de la organizația de tineret a USR controlează întreg partidul și nu am observat nicio tendință de a se schimba ceva. Lucrurile pe care le reproșam noi în 2020 clasei politice, ce condamnam la alte partide, s-au întâmplat și în USR în multe situații. Și chiar dacă am fost în Biroul Județean, mi-am dat seama că nu se pot corecta aceste lucruri. Iar asta m-a dezamăgit foarte tare. De asta am decis să renunț la politică.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cum POZA Iulia Vântur la începutul carierei?! Imaginile fac FURORI, sigur nu ţi-o mai aminteşti aşa

Viva.ro Cine este soția lui Rudel Obreja. Antonia Obreja i-a dăruit doi copii regretatului campion la box

Observatornews.ro Ţeapa luată de o femeie din Capitală. A ajuns să-i dea 85.000 de euro unui străin, după ce a primit mai multe facturi şi contracte fictive

Știrileprotv.ro Mărturiile unei soții care își împarte bărbatul cu alte trei femei: „Este greu, dar este ceea ce vrea Tatăl Ceresc”. Femeia spune că viața ei este o „binecuvântare imensă

FANATIK.RO Localitatea din România unde toți oamenii se numesc la fel. Sunt nevoiți să își pună porecle să facă diferența

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali, surprins zilele trecute în timp ce plângea în hohote. Momente cumplite pentru patronul FCSB

Unica.ro 'Am luat-o de sub zero'. Andreea Bălan povestește cum a pierdut toți banii și ce preț a plătit pentru succes

HOROSCOP Horoscop 15 martie 2023. Capricornii au parte de situații ambivalente, care evoluează după reguli care nu le sunt prea bine cunoscute

PUBLICITATE Ce au în comun caracatița, midiile, peștele și vinul românesc?