Avocatul a scris pe Facebook că versurile piesei incriminate manelistul „a fost condamnat „doar” la o amendă penală de 15.000 lei.”



„Pentru versurile acestei piese (care din punct de vedere juridic constituie infracțiunea de incitare la ură și discriminare – art. 369 cod penal iar din punct de vedere artistic o mizerie, dar desigur în aprecierea mea personală) artistul a fost condamnat „doar” la o amendă penală de 15.000 lei”, potrivit fostului judecător și membru CSM.

Potrivit acestuia, „Judecătoria Pitești i-a dat spre executare efectivă în penitenciar pedeapsa de 6 luni închisoare pentru că nu putea să facă altfel”.

„Dani Mocanu a încălcat condițiile amânării aplicării unei pedepse de 6 luni închisoare la care a fost condamnat definitiv în 2017 (d.p. nr. 677/28.06.2017 a CA Pitești) pentru conducerea unui autoturism cu permisul suspendat. În acel dosar cântărețul și-a recunoscut fapta astfel încât deși a fost condamnat la închisoare instanța a fost blândă și a dispus amânarea aplicării pedepsei (adică neexecutarea ei). În termenul de încercare de 2 ani acesta nu trebuia să mai săvârșească nici o infracțiune sub sancțiunea executării obligatorii a pedepsei de care fusese scutit”, a explicat Neacșu.

Piesa prin care incită la ură și discriminare reprezintă chiar motivul pentru care acum manelistul riscă să ajungă după gratii.

„Exact acest lucru s-a întâmplat, cântărețul a săvârșit o nouă infracțiune iar judecătorul, indiferent cât de blând dorea să fie pentru noua faptă, era obligat de legea penală să dispună executarea efectivă în penitenciar a celor 6 luni de închisoare anterioare”, spune avocatul.

„Ironic este că Dani Mocanu mai avea doar 2 luni din termenul de încercare, astfel încât dacă lansa melodia cu pricina în iunie în loc de aprilie 2019 mergea albit în fața judecătorului”, a mai scris avocatul.

Potrivit acestuia, cazul în sine este foarte important, pentru că dosarele pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare sunt foarte rare în justiția noastră.

„Din 2014, când a intrat în vigoare noul cod penal, s-au înregistrat doar 4 astfel de dosare, din care în două avem achitări iar în celelalte două condamnări cu suspendarea sub supraveghere (adică nu în penitenciar), de 1 an închisoare respectiv 1 an și 6 luni închisoare. Legea prevede pedeapsa de până la 3 ani sau amenda penală”, a mai spus avocatul Toni Neacșu.

După contopirea a două pedepse, Dani Mocanu a fost condamnat joi, 29 aprilie, de către Judecătoria Pitești, la șase luni de închisoare. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.





