De asemenea, instanța obligă YouTube să înlăture videoclipul melodiei, publicat pe platforma precum şi toate videoclipurile conexe.

Manelistul a fost trimis în judecată în luna ianuarie anul trecut.

”În data de 27.04.2019, inculpatul a încărcat pe platforma online YouTube un videoclip filmat și montat anterior, prin intermediul căruia a instigat publicul larg la ură și discriminare împotriva femeilor. La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul înregistra peste 18 milioane de vizualizări și a generat venituri de aproximativ 34.000 USD, ce au constat în drepturi de publicitate aferente videoclipului”, arătau procurorii.

Imaginile șocante, în care o femeie este umilită și ținută în lanțuri, au stârnit controverse în mediul online și nu numai.

În iulie 2019, maneaua cântată de Dani Mocanu a fost reclamată la Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării (CND), pentru versurile instigatoare la violenţă asupra femeilor.

Melodia „Curwa” conţine mai multe versuri jignitoare la adresa femeilor. Elocvent este refrenul: „C…ă dacă-ţi iei, s-o ţii în locul ei,/ Să n-o laşi să gândească, să-i pui stop la idei,/ Să nu îi dai valoare, decât ca la un câine,/ N-o duce la restaurant, ţine-o în cas, pe pâine.”



