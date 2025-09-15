Cauzele exacte ale accidentului urmează să se stabilească

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o motocicletă pe DN 7C, spre Sibiu, la km 120 un bărbat în vârstă de 28 de ani, din județul Vâlcea, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcției de deplasare, a lovit o bornă kilometrică și a căzut pe carosabil. În urma accidentului bărbatul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, a declarat Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Două echipaje SMURD deplasate la fața locului

La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, unul dintre ele cu medic, potrivit informațiilor oferite de ISU Sibiu.

„ISU Sibiu a fost solicitat să intervină pe DN7C – pe Transfăgărășan în zona Bâlea pentru a acorda asistență medicală unui motociclist rănit. La fața locului s-au deplasat două echipaje SMURD dintre care unul cu medic”, a precizat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Victima a suferit multipe traumatisme

În sprijinul echipajelor ISU au intervenit și salvamontiștii sibieni, alături de un echipaj SMURD de la ISU Argeș. Victima, conștientă, a suferit multiple traumatisme grave la membrele inferioare și un traumatism toracic.

„Tânărul în vârstă de 28 de ani, a suferit multiple traumatisme grave la membrele inferioare și un traumatism toracic. Acesta este transportat de echipajul SMURD cu medic la UPU Sibiu, conștient”, a adăugat Andreea Ștefan.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a lua măsurile legale necesare.