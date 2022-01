„Nu circulă STB,? Noi ce facem? Nu știam, eu nu am metrou să ajung pe Griviței. Cu ce ajung? Vai de noi, să facă grevă dar să facă cu rândul, măcar să circule mai rar, dar să nu ne lase. Nu am auzit nimic la televizor, au anunțat aseară? E ca la nebuni”, a declarat o doamnă care aștepta în stația de tramvai.

„Aoleo! Nu știam nimic”, declară o altă femeie care aștepta în stație. „Deci nu merge tramvaiul?”, spune un tânăr și pleacă să caute o alternativă pentru a se putea deplasa.

Confruntați cu greva generală de la STB, numeroși bucurești au fost nevoiță să apeleze la taxiuri sau la companiile de ride sharing.

„Acum am aflat, am chemat un Bolt. Așteptam de vreo 25 de minute că nu am știut”, a precizat o tânără pentru Libertatea.

Alternativa de transport reprezentată de ride sharing e și ea suprasolicitată, astfel că tarifele sunt mult mai mari decât în mod normal, mai ales din cartierele rezidențiale spre cele de birouri. Astfel, în medie, prețul unei curse e crescut de două până la patru ori. Ceea ce înseamnă că o cursă care în mod normal costă 12 lei, poate costa chiar și peste 40 de lei.

De asemenea, Metrorex a informat cu privire la utilizarea întregii flote disponibilă de trenuri, pentru a prelua un flux cât mai mare de călători și pentru reducerea timpilor de așteptare în stații.

Angajații Societății de Transport București au intrat joi dimineață în grevă, la o zi după un protest în urma căruia au spus că negocierile s-au încheiat fără niciun rezultat. Astfel, joi dimineață, transportul public din București este paralizat, singurul mijloc de transport în comun care funcționează fiind metroul.

Angajații STB acuză că principalele lor revendicări salariale nu au fost soluționate și cer demisia directorului Andrei Criț. „Nu se circulă până directorul își va da demisia. Am făcut adrese la primărie, prefectură, STB, nimeni nu ne-a răspuns”, au declarat sindicaliștii pentru Libertatea.

Primarul general Nicușor Dan și directorul STB, Adrian Criț, au precizat că greva este ilegală și l-au acuzat pe liderul de sindicat Vasile Petrariu că manipulează angajații și a organizat o grevă din interese proprii.



Citeşte şi:

Ce reclamă angajații STB și cum răspunde directorul societății de transport

Nicușor Dan, despre greva STB: „E o grevă ilegală, politică. Fac apel către șoferi să reia activitatea”

Biden: „Bănuiesc că Putin va ataca Ucraina”. În acest scenariu, SUA vor trimite mai multe trupe în România

PARTENERI - GSP.RO Bucureștiul șochează: noul patinoar a expirat înainte să fie finalizat?! » După 9 ani și 6 milioane de euro cheltuite, Primăria Capitalei ia în calcul să-l dărâme!

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Primii oameni care au venit să cumpere casele de 250 de euro din Bacău: "M-ar interesa, dar arată groaznic"

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2022. Leii, chiar dacă se văd deja încălecați pe niște cai mari, ar fi bine să stea cuminți, măcar pentru moment

Știrileprotv.ro Maxim a fost răpit de lângă bunica sa. Poliția i-a găsit cadavrul îngropat într-un 'mormânt' de beton

Telekomsport Marian Iancu a ajuns într-o stare deplorabilă: ”E terminat, de-abia mai merge”. Ultimele informaţii despre fostul patron al lui Poli Timişoara