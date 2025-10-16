Modificarea semnificativă făcută de acesta

El a făcut o modificare semnificativă, declarând că are 56 de ani în loc de 79, pentru a atrage mai multe candidate potențiale, potrivit Money.ro.

Într-un interviu pentru emisiunea „Millionaire Age Gap Love” de pe Channel 5, Sir Benjamin a declarat:

„Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii. Am nouă luni de rezervă într-o bancă de spermă și pot folosi asta”.

Preferințele și exigențele aristocratului

În timpul explorării profilurilor pe Tinder, Benjamin nu s-a sfiit să-și exprime opiniile despre potențialele partenere. Conform sursei citate, el a fost destul de critic, folosind expresii precum „E groaznică” sau „Nu-mi place deloc asta” când privea fotografiile femeilor.

Vârsta a fost un criteriu esențial pentru Benjamin. Când a văzut profilul unei femei de 58 de ani, reacția sa a fost clară: „E cam bătrână pentru mine. Putem să restrângem vârstele la sub 40 de ani?”.

Încercări anterioare de a găsi o parteneră

În trecut, presa britanică a relatat că Benjamin părea să-și fi găsit perechea potrivită. The Mirror a scris despre planurile sale de căsătorie cu poeta și compozitoarea americană Sahara Sunday Spain, mult mai tânără decât el. Cu toate acestea, relația nu a durat, Benjamin anulând două ceremonii de nuntă în ultimul moment.

Deși are o fiică, prietenii lui Benjamin susțin că acesta își dorește în continuare un fiu. Într-un interviu anterior, aristocratul a declarat:

„Caut o femeie tânără, inteligentă și dispusă să aibă copii. Nu cer mult- doar viitorul moștenitor al domeniului”.

Motivația din spatele căutării

Benjamin Slade, cunoscut în Marea Britanie pentru personalitatea sa ieșită din tipare, dorește să asigure continuitatea numelui său. Cu o istorie de familie care se întinde pe generații, el nu vrea ca numele Slade să dispară odată cu el.

În ciuda vârstei înaintate, Sir Benjamin rămâne hotărât să-și găsească partenera ideală și să aibă un moștenitor.

