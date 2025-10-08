Duba românului, spulberată de două TIR-uri în Italia. Marian a murit pe loc

Tragedia s-a produs marți dimineață pe șoseaua Romea, la Porto Viro, o comună situată în provincia Rovigo, regiunea Veneto, Italia. La kilometrul 69, în apropierea ieșirii spre via Murazze, trei muncitori rutieri se aflau într-o camionetă care se deplasa pe direcția Veneția.

Unul dintre ei era Marian Radu Chitic, un român de 33 de ani.

La 7:47, autoutilitara în care se afla tânărul român a fost lovită violent din spate de un camion exact în momentul în care încerca să vireze la stânga. Într-o fracțiune de secundă, vehiculul a fost proiectat pe contrasens, direct în calea unui al doilea TIR, care venea din direcția Ravenna.

Potrivit publicației locale rovigo.news, impactul frontal-lateral a fost devastator. Autoutilitara a fost aruncată în afara carosabilului, iar Marian n-a mai avut nicio șansă.

Românul a rămas prins între fiare, după impactul devastator

Pe locul din mijloc, între colegii lui, a rămas prins între fiare. Un alt muncitor a fost rănit grav și transportat cu elicopterul la spital. Șoferul celui de-al doilea camion se află, de asemenea, în stare critică.

Pompierii din Adria, carabinierii, echipajele medicale și poliția rutieră au ajuns în câteva minute la locul tragediei, dar nu au mai putut face nimic pentru tânărul român. Traficul a fost blocat complet pe ambele sensuri, iar șoseaua Romea a rămas închisă ore în șir.

Pentru localnici, tragedia a trezit amintiri dureroase. Tot aici, în urmă cu 8 ani, alți doi bărbați – Daniele Finotti, 58 de ani, și Gianfranco Fusetti, 46 de ani – și-au pierdut viața într-un accident aproape identic.

Numărul accidentelor mortale din Italia a scăzut în primele luni ale anului 2025, comparativ cu 2024

În Italia, statisticile privind accidentele rutiere arată o diminuare a numărului total de incidente și a deceselor în primele luni ale anului 2025 comparativ cu 2024. Datele oficiale indică:

Incidentele rutiere totale au scăzut cu 5,5% în primul trimestru al anului 2025 față de aceeași perioadă din 2024.

Numărul accidentelor mortale a scăzut la 226, față de 274 în prima parte a anului 2024.

Numărul persoanelor rănite a scăzut, de asemenea, de la 9.222 la 8.407.

Cauzele principale ale accidentelor rutiere sunt în continuare viteza excesivă, conducerea distrată sau sub influența alcoolului și nerespectarea priorității.

Au crescut controalele rutiere și sancțiunile pentru abateri, cu o reducere semnificativă a șoferilor care conduc sub influența alcoolului.

Aceste cifre reflectă o îmbunătățire în siguranța rutieră datorată reformelor legislative, educației și controalelor sporite pe șosele. Totuși, decesele și accidentele grave sunt frecvente în continuare pe drumurile și autostrăzile din Italia. România se află printre statele cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere, înregistrând 77 de decese la un milion de locuitori. La nivelul întregii Uniuni Europene, rata medie a mortalității rutiere este de 44 de decese la un milion de locuitori.

Deși România a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de victime față de 2019, cu peste 20%, țara noastră continuă să se confrunte cu un număr ridicat de accidente rutiere.

