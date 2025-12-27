Norii de cenușă și praf vulcanic au fost purtați spre nord-est de vânt, determinând depuneri ușoare de cenușă în zonele orașului de coastă Taormina și la Piano Provenzana, o regiune cunoscută pentru pârtiile de schi, a menționat institutul într-o postare pe Facebook.

În craterul Bocca Nuova au fost observate explozii intermitente, materialele incandescente fiind proiectate la câteva zeci de metri deasupra marginii acestuia, potrivit INGV.

Agenția regională de protecție civilă a ridicat temporar nivelul de alertă, indicând un risc crescut de apariție a fântânilor de lavă.

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, are o înălțime variabilă de aproximativ 3.400 de metri, influențată de erupțiile frecvente și de formarea conurilor vulcanice. Vulcanul este intens monitorizat, iar activitatea sa atrage numeroși turiști.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE