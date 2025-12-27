Intrarea în hala mare a Pieței Obor e un șoc pentru simțuri. Mirosul intens de turmeric, coriandru și curry se amestecă cu aroma biscuiților, a napolitanelor și a bomboanelor, peste care plutește, apăsător, mirosul de slănină și de porc proaspăt tăiat.

În ultimele luni, mai multe magazine asiatice și-au făcut apariția aici, aducând cu ele câte o bucățică din Nepal, Bangladesh, India, Pakistan sau Sri Lanka.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

„Vrei să încerci curry? E picant, dar aromat!”

Pe culoarele înguste, rafturi pline cu zeci de condimente se aliniază ca un curcubeu.

Boia iute, pudră de curry galben intens, semințe de muștar, orez vândut în saci de zeci de kilograme, dar și mixuri misterioase, pe care doar vânzătorii le recunosc din prima.

Pe lângă condimente, se găsesc supe tradiționale la plic, paste de orez, sosuri și carne specifică zonei: pui sau pește marinat în mirodenii exotice.

Piața Obor din București a devenit locul preferat al vânzătorilor asiatici. Foto: Libertatea

Clienții obișnuiți nu se îngrămădesc, iar cozi lungi, ca la vitrinele cu porc ori vită, nu se formează.

Însă în spatele tejghelelor, angajații, majoritatea din Nepal, India sau Sri Lanka scot cu dexteritate ingrediente pentru ai lor.

Vorbesc între ei în limbile lor și zâmbesc clienților români care, timid, se aventurează să cumpere orez basmati sau linte roșie.

„Vrei să încerci curry? E picant, dar aromat!”, îi spune vânzătorul, într-o română stricată.

Fructe și legume pe care nu le găsești doar la asiatici

Într-un alt magazin, o femeie din Bangladesh aranjează în lăzi tot felul de legume. Okra se vinde cu 55 de lei kilogramul.

Pe site-urile naturiste, okra este descrisă ca fiind „o legumă verde, lungă, cu semințe dispuse în rânduri duble, care conține vitaminele A și C și este o sursă bună de fier și calciu”.

Piața Obor din București a devenit locul preferat al vânzătorilor asiatici. Foto: Libertatea

Potrivit remediu.ro, okra este folosită pentru tratarea ulcerului și pentru menținerea sănătății încheieturilor, dar a fost utilizată cu succes și pentru normalizarea nivelului de zahăr din sânge și a colesterolului. De asemenea, este considerată benefică pentru persoanele cu astm.

Alături, într-o altă ladă de plastic, un aliment cu o formă ciudată ne atrage atenția: tărtăcuța amară, la 60 de lei kilogramul, „una dintre cele mai amare legume din întreaga lume”, după cum o descrie vânzătoarea.

Condimentele asiatice, la bătaie cu dulciurile de la vecini

Pe măsură ce minutele se scurg, hala devine un amestec de limbi, râsete și negocieri rapide. Fiecare client primește sfaturi despre cum să folosească produsele: puțin chilli pentru românii curajoși, turmeric pentru sănătate, curry pentru aroma autentică.

Piața Obor din București a devenit locul preferat al vânzătorilor asiatici. Foto: Libertatea

Și dacă românii nu vin cu liste clare atunci când intră în magazinele asiatice, la tarabele pline ochi cu dulciuri din Ucraina și Republica Moldova lista e pregătită de acasă.

Mirosul de turtă dulce și ciocolată se amestecă cu cel de curry și coriandru, iar privirea nu știe unde să se oprească mai întâi: la pachetele colorate cu condimente exotice sau la cozonacii uriași și bomboanele de la vecini.

Bărbații „fugiți” de acasă încearcă un pahar de vin fiert

În mijlocul acestui balamuc, atmosfera este una de sărbătoare. Trei copii au dat drumul colindelor și se plimbă cu o căciulă pentru a strânge bani, în timp ce o voce din Pakistan umple pungi cu condimente pentru un conațional.

Poliția locală se plimbă printre tarabe, gospodinele își mai cumpără ce le lipsește din casă, iar bărbații „fugiți” de acasă încearcă un pahar de vin fiert, la doar 8 lei.

Piața Obor din București a devenit locul preferat al vânzătorilor asiatici. Foto: Libertatea

Totul e un amalgam de energie pură, ca un bazar asiatic în inima Bucureștiului. Un haos care transformă piața într-un loc unde fiecare colțișor spune o poveste: de la porcul de Crăciun, până la sacii plini cu condimente și sosuri misterioase din țările asiatice.

Concluzia e una singură: Oborul nu mai este doar piața tradițională a bucureștenilor, ci a devenit un colț viu, aromatic și colorat de Asia.

România, în clasamentul atracțiilor pentru muncitorii asiatici

În țara noastră sunt peste 200.000 de cetățeni străini, din afara statelor Uniuni Europene, care au drept de ședere în scop de angajare valabil, potrivit datelor publicate de Gândul.

Topul cetățenilor străini este condus de Nepal (43.755), urmat de Sri Lanka (21.601), India (11.536), Turcia (8.242) și Bangladesh (7.678).

Cei mai mulți dintre aceștia se află în București (33.616), Ilfov (17.335), Constanța (7.866), Timiș (6.699) și Cluj (6.269).

În ceea ce privește avizele de angajare, în perioada 1 ianuarie – 31 august a acestui an, au fost depuse 71.921 de cereri, majoritatea pentru lucrători permanenți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE