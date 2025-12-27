„48 ani, 3 operații pe plămân, mesh peste mușchiul diafragm, mâna dreaptă fractură deschisă în copilărie și sudată strâmb, sciatică L4-L5. Până la 46 nu am făcut niciodată sport. Mi se părea că am lucruri mai importante de făcut cu viața mea și chiar aveam, doar că nu constientizam că și eu sunt un” lucru” important și corpul ăsta cu multe cicatrici/ operații și tăieturi, merită prețuit pentru că în definitiv, e casa mea”, a scris Cristina pe pagina de socializare.

Într-un interviu exclusiv pentru PRO TV, Cristina Joia a vorbit despre afecțiunea de care suferă, dar pe care o ține sub control: „Eu sufăr de o boală care este oarecum incurabilă, dar o țin sub control. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine.

N-am mai avut operații. Eu cred că sunt în etapa cea mai frumoasă a vieții mele. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce trăiesc, pentru toți oamenii dragi din jur. Am ajuns la vârsta când pot să și prețuiesc asta, nu o mai iau așa…că mi se cuvine”, a spus Cristina Joia.

Dacă în multe domenii femeile lucrează cot la cot cu bărbații, fără niciun fel de discriminare, în construcții lucrurile sunt un pic mai complicate. Cu atât mai mult cu cât un grup de bărbați se vede nevoit să asculte ordine de la o reprezentantă a sexului frumos.

„Problema este că de multe ori ignoră ce le spui. Câteodată mă enervez, că sunt olteancă. Pun piciorul în prag. Sunt și constructori foarte ok, dar mai sunt și anumiți instalatori, electricieni așa old school, care zic că vor să vorbească direct cu clientul, ce rost are de un designer de interior”, a explicat Cristina Joia pentru Libertatea.

