Schimbările sunt parte a noilor reglementări adoptate de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Regulamentul, anunțat inițial în octombrie, permite DHS să utilizeze metode precum recunoașterea facială și colectarea amprentelor digitale de la străini, inclusiv copii sub 14 ani și persoane peste 79 de ani, care anterior erau exceptate de la aceste măsuri.

Măsura afectează toți cetățenii străini, inclusiv deținătorii de „carte verde”, rezidenții temporari și persoanele care vizitează SUA pentru muncă sau turism.

„Acest sistem va permite, de asemenea, DHS să confirme mai precis identitatea cetățenilor străini care solicită intrarea sau admiterea în Statele Unite și să verifice plecarea acestora din Statele Unite”, conform declarației oficiale din regulament.

Una dintre principalele justificări ale autorităților americane pentru adoptarea acestui sistem este sporirea securității naționale.

Printre amenințările invocate se numără prevenirea terorismului, utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie și monitorizarea mai strictă a duratei de ședere a vizitatorilor. Potrivit DHS, aceste măsuri vor ajuta la identificarea persoanelor care depășesc termenul legal de ședere sau oferă informații incorecte la intrarea în țară.

Cu toate acestea, noile măsuri au atras critici din partea activiștilor pentru drepturile civile. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care datele personale ale călătorilor vor fi stocate, utilizate și gestionate în caz de erori. Aceleași surse pun sub semnul întrebării transparența procesului și impactul asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor străini.

Pe lângă aceste reguli stricte, administrația președintelui Donald Trump a anunțat pe 10 decembrie o altă propunere controversată.

Conform sursei citate, aceasta prevede ca turiștii din 42 de țări să fie obligați să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite. Această măsură ar afecta cetățenii care solicită intrarea prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA).

