„Polițiști locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului au aplicat, în cursul zilei de azi, o amendă în valoare de 45.000 lei pentru abandonarea unei cantități mari de încălțăminte uzată, saci de rafie și alte deșeuri la intrarea în cimitirul vechi de pe str. Remetea”, a transmis Poliția Locală Târgu Mureș, marți, pe Facebook.

G.T.F., bărbatul identificat cu ajutorul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, a fost plătit de mai multe persoane pentru a transporta deșeurile. Acesta a declarat că intenționa să folosească materialele pentru încălzirea locuinței. Zona a fost curățată ulterior de persoanele de la care au provenit deșeurile.

Polițiștii locali au precizat că fapta bărbatului intră sub incidența OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.