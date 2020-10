Vedeta neașteptată a dezbaterii celor doi pretendenți la funcția de vicepreședinte a fost o muscă, aterizată pe capul lui Mike Pence, partenerul lui Donald Trump în cursa prezidențială.

WATCH: A fly appears to land on VP Mike Pence's head. #VPDebate pic.twitter.com/pMWBxdlwgm — The Hill (@thehill) October 8, 2020

Două minute a stat insecta pe părul alb al lui Pence, iar acesta nu a dat semne că ar fi deranjat sau că ar observa ce se întâmplă.

Momentul a stârnit o avalanșă de comentarii frivole pe rețelele sociale, astfel încât cuvântul ”muște” a ajuns în topul celor mai folosite cuvinte pe Twitter, scrie The Guardian.

Clasamentul meu în urma dezbaterii: 1. Senatoarea Harris, 2. Musca, 3. Vicepreședintele Pence, a scris pe Twitter comentatorul conservator Bill Kristol.

My debate ranking:

1. Senator Harris.

2. The fly.

3. Vice President Pence. — Bill Kristol (@BillKristol) October 8, 2020

”Spionajul ilegal e scăpat de sub control”, a scris și senatorul Rand Paul, sugerând, în glumă, că musca e, de fapt, un microfon al ”statului ascuns”.

The deep state planted a bug on @VP. The illegal spying is really out of control. — Senator Rand Paul (@RandPaul) October 8, 2020

Chiar Joe Biden a reacționat rapid pentru a specula momentul.

”Donați 5 dolari pentru a ajuta această campanie să zboare”, a scris Biden pe Twitter, postând totodată o imagine în care ținea un plici, aluzie la insecta care l-a deranjat pe Mike Pence.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

