Compania a anunțat lansarea motorola razr fold, primul său dispozitiv pliabil de tip „fold”, alături de edge 70 fusion, un terminal care mizează pe o baterie masivă și un ecran curbat pe toate laturile.

Lansarea marchează o încercare de a concura direct pe segmentul productivității premium, unde până acum brandul a lipsit, preferând nișa lifestyle a pliabilelor mici.

Motorola razr fold: un pariu pe dimensiuni și putere de procesare

Noul razr fold se deschide și ne arată un ecran intern de 8,09 inci (2K LTPO), devenind unul dintre cele mai mari display-uri de pe un pliabil de acest tip. Când este închis, utilizatorul are la dispoziție un ecran extern de 6,6 inci, dimensiune standard pentru un smartphone obișnuit.

Din punct de vedere tehnic, Motorola razr fold stă cam așa:

Procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (cea mai nouă platformă Qualcomm).

Snapdragon 8 Gen 5 (cea mai nouă platformă Qualcomm). Memorie: 16 GB RAM și stocare de până la 1 TB.

16 GB RAM și stocare de până la 1 TB. Baterie: 6.000 mAh, o cifră impresionantă pentru un pliabil, având în vedere că majoritatea concurenților se opresc sub pragul de 5.000 mAh.

6.000 mAh, o cifră impresionantă pentru un pliabil, având în vedere că majoritatea concurenților se opresc sub pragul de 5.000 mAh. Productivitate: Suport pentru stylus-ul moto pen ultra, semn că dispozitivul vizează direct utilizatorii de business.

Sistemul de camere este unul triplu (50MP principal, 50MP periscop cu zoom optic 3x și 50MP ultrawide), o configurație care-și propune să rezolve problema istorică a pliabilelor: calitatea foto inferioară flagship-urilor clasice.

Motorola Edge 70 fusion: autonomia „la putere”

În paralel, edge 70 fusion se poziționează ca un „workhorse” pentru cei care vor un telefon clasic, dar rezistent. Punctul central este bateria de 7.000 mAh, neobișnuit de mare pentru un telefon cu grosime redusă și design curbat.

Telefonul introduce senzorul Sony LYTIA 710 în premieră mondială și un ecran cu o luminozitate teoretică de 5.200 niți, o valoare care ar trebui să asigure vizibilitate perfectă chiar și în lumina directă a soarelui, vara.

Totuși, procesorul ales este un Snapdragon 7s Gen 3, ceea ce plasează device-ul mai degrabă în zona mid-high.

Prețuri și disponibilitate în România

Motorola razr fold este anunțat la un preț recomandat de 1.999 de euro, iar motorola edge 70 fusion va costa 469 de euro.