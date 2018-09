Anunțul de pe contul FALS al Nadiei, era așa:

Gimnasta s-a sesizat la timp, oprind șarada celor care au încercat să obțină profit de pe urma numelui ei. Iată mesajul REAL transmis de Nadia Comăneci:

Acesta este un cont fals care îmi folosește identitatea fraudulos. Vă rog să îl raportați la Facebook. Singurul cont pe care îl am este acesta de pe care postez și care are verificarea de la Facebook, cerculețul albastru în dreptul numelui meu.

Vă mulțumesc.

This is a fake account using my identity without my permission. My only account has the blue dot. Please report the fake account.

Thank you!