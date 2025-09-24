Ce include programul

Clasa din 2025 va începe aproape doi ani de antrenament înainte de a deveni eligibilă pentru misiuni științifice și de explorare pe orbita terestră, pe Lună și pe Marte.

Potrivit agenției spațiale, programul include pregătire în robotică, tehnici de supraviețuire pe uscat și în apă, geologie, medicină și fiziologie spațială, studiu de limbi străine, simulări de ieșiri în spațiu și pilotaj al avioanelor de înaltă performanță.

Majoritatea seriei sunt femei

Printre numele remarcabile ale acestei serii se află Lauren Edgar, specialistă în geologie din cadrul programului Artemis, și Anna Menon, care a călătorit deja în spațiu în 2024, ca medic în misiunea Polaris Dawn a SpaceX.

Celelalte femei selectate sunt Erin Overcash, Rebecca Lawler, Imelda Muller și Katherine Spies, cu experiențe variind de la pilotajul avioanelor și elicopterelor până la cercetări biomedicale și inginerie aerospațială.

Patru bărbați incluși în grup

Grupul include și patru bărbați: Ben Bailey, Adam Fuhrmann, Cameron Jones și Yuri Kubo.

„Reprezentând ceea ce au mai bun și mai strălucit Statele Unite, această promoție de candidați astronauți va inaugura epoca de aur a inovației și a explorării, pe măsură ce avansăm către Lună și Marte”, a declarat Vanessa Wyche, directoarea Johnson Space Center, centrul NASA din Houston, Texas, într-un comunicat de presă.

Odată cu adăugarea acestor 10 noi profesioniști, NASA a recrutat în total 370 de candidați de la selecția Mercury Seven, primul grup de astronauți americani al agenției, în 1959.

