Pe 2 aprilie 2026, în a doua zi a misiunii Artemis II, NASA a publicat trei imagini realizate cu iPhone 17 Pro Max la bordul navei spațiale Orion.

În fotografii apar comandantul Reid Wiseman și specialistul Christina Koch, admirând Pământul prin hublourile capsulei. Potrivit datelor de pe Flickr, cadrele au fost surprinse cu camera frontală a telefonului, nu cu sistemul avansat de trei camere de pe spatele device-ului. Aceste detalii au fost găsite de cei de la PhoneArena.

Astronauții și-au făcut practic selfie-uri având ca fundal planeta noastră, o utilizare mai puțin tehnică a camerei, dar cu siguranță una extrem de emoționantă.

Tehnologie de zi cu zi folosită în spațiu

Fiecare dintre cei patru membri ai echipajului Artemis II a fost echipat cu un iPhone 17 Pro Max, destinat realizării de fotografii și clipuri video personale.

Totuși, NASA își bazează documentarea principală a misiunilor pe echipamente profesionale precum camerele Nikon D5, Nikon Z 9 și GoPro HERO4 Black. Până acum, toate fotografiile oficiale ale misiunii au fost realizate cu aceste device-uri.

Deși iPhone-ul nu înlocuiește echipamentul fotografic specializat, performanța sa impresionantă în spațiu arată cât de departe a ajuns tehnologia smartphone-urilor. O comparație scurtă între pozele realizate cu camera iPhone 17 Pro și cele trase cu un Canon R6 II demonstrează că diferențele dintre un smartphone și o cameră dedicată sunt mai mici decât ne-am aștepta.

O misiune istorică și un simbol al „democratizării” spațiului

Artemis II este prima misiune cu echipaj uman către Lună din 1972 și până astăzi, iar pe 7 aprilie 2026 echipajul a ajuns lângă partea îndepărtată a Lunii, stabilind un record pentru cea mai mare distanță la care au ajuns vreodată oamenii față de Pământ.

Această premieră istorică este cu atât mai specială cu cât implică utilizarea tehnologiei disponibile publicului larg. În anii 1960 și 1970, astronauții misiunilor Apollo foloseau camere Hasselblad specializate, extrem de scumpe și care necesitau instruire avansată.

Acum, astronauții folosesc același model de telefon pe care mulți dintre noi îl avem în buzunare. Important de menționat este că Apple nu a sponsorizat această misiune.

NASA a aprobat independent utilizarea iPhone 17 Pro Max dincolo de orbita Pământului, după un proces riguros de calificare în patru etape. Fotografiile realizate cu acest smartphone sunt mai mult decât simple imagini, ele reprezintă o legătură simbolică între realizările spațiale și viața cotidiană, oferindu-ne o perspectivă accesibilă asupra unui moment istoric.

