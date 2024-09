Miercuri dimineață am fost externată, am vrut să mă duc la muncă, dar premierul Ciolacu mi-a spus să stau 2-3 zile, să îmi iau un repaus din cauza șocului emoțional. Din ce am înțeles, alții care au fost implicați în asemenea accidente au avut foarte mari probleme de sănătate. Noi chiar am fost foarte norocoși prin grija lui Dumnezeu și a centurii.

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, pentru Libertatea