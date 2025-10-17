Confruntarea despre existența NATO

Întâlnirea de trei ore dintre delegația Parlamentului European pentru China și membrii Congresului Național al Poporului din China a fost marcată de dispute, în special privind războiul din Ucraina.

„În timpul întâlnirii, partea chineză a pus sub semnul întrebării dreptul NATO de a exista. Nu am mai auzit acest lucru exprimat public în acest fel până acum”, a declarat Engin Eroglu, europarlamentar liberal german care conduce delegația.

Eroglu a adăugat: „Din perspectiva chineză, nu mai există niciun motiv pentru ca NATO să existe după sfârșitul URSS. Consider acest lucru absurd în lumina agresiunilor rusești împotriva Ucrainei și a țărilor est-europene”.

Lipsa dialogului

Miriam Lexmann, europarlamentar slovac de centru-dreapta, a descris întâlnirea ca nefiind un dialog real. „Nu a existat nicio încercare de a răspunde la întrebările noastre”, a spus ea.

Lexmann a menționat că a ridicat probleme legate de drepturile omului în Tibet, Xinjiang și Hong Kong, dar nu a primit răspunsuri.

Markétka Gregorová, europarlamentar din partea Verzilor, a scris pe X că „nu are nicio pretenție ca dialogul să fie posibil”.

Alte subiecte de dispută

Europarlamentarii au criticat și decizia Beijingului de a impune controale la exportul de pământuri rare, vitale pentru multe tehnologii moderne.

Întâlnirea a venit după încercările Chinei de a reconstrui legăturile cu Parlamentul European, cel puțin din noiembrie anul trecut.

„Vizita delegației chineze arată că încep să respecte și să înțeleagă importanța PE”, a declarat Eroglu.

Cele două părți plănuiesc să organizeze o întâlnire similară anul viitor, în ciuda tensiunilor evidente din această primă rundă de discuții.

