Incidente similare la Copenhaga și Oslo în urmă cu câteva zile

Autoritățile din Danemarca au anunțat că aeroportul Aalborg, care funcționează atât ca hub civil, cât și ca bază militară a NATO, a fost închis după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian. Dispozitivele au fost observate miercuri, 24 septembrie, la ora locală 21:44, și au continuat să zboare în zonă până aproape de miezul nopții. Cel puțin trei zboruri au fost deviate, două spre Copenhaga și unul către orașul Karup.

🚨BREAKING: Royal Danish Air Force helicopters are currently airborne over North Jutland, carrying elite soldiers tasked with monitoring and potentially neutralizing unidentified drones flying over Aalborg Airport in Northern Denmark.



Footage shows drones over Aalborg airport. pic.twitter.com/pToorYvTwI — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025

Incidentul vine la doar două zile după ce aeroportul internațional din Copenhaga a fost forțat să oprească zborurile timp de patru ore din cauza unor drone similare. Luni, și Oslo a fost afectat, iar autoritățile norvegiene au închis spațiul aerian al capitalei timp de trei ore.

Poliția: „Nu am reușit să doborâm dronele”

Poliția din Nordjylland a transmis joi dimineață că dronele observate în zona aeroportului din Aalborg nu mai sunt prezente în spațiul aerian și că ancheta este în desfășurare.

„Nu am reușit să doborâm dronele, care timp de câteva ore au zburat pe o arie foarte mare. Nici operatorii nu au fost identificați deocamdată, dar vom analiza toate indiciile și observațiile strânse”, a declarat șeful inspectoratului, Jesper Bøjgaard Madsen.

De uidentificerede droner som blev observeret i det nordjyske, befinder sig ikke længere over luftrummet ved Aalborg Lufthavn. En intens efterforskning er gået i gang, og politiet beder alle med oplysninger i sagen henvende sig på telefon 114. #politidk https://t.co/sU3Azw8amD — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 25, 2025

El a precizat că ultima confirmare a unei drone active a fost la ora 00:54, în noaptea de miercuri spre joi, și că nu a existat niciun moment în care populația să fie în pericol.

„Înțelegem că astfel de incidente pot provoca neliniște, dar este important să subliniem că oamenii pot circula în siguranță în zona aeroportului. Din punct de vedere al poliției, nu există impedimente pentru reluarea traficului aerian”, a adăugat acesta.

Aalborg, aeroport civil dar și bază militară NATO

Autoritățile daneze au subliniat că închiderea aeroportului din Aalborg are implicații majore deoarece acesta este folosit atât pentru zboruri civile, cât și ca bază militară NATO. Poliția a confirmat că armata a fost afectată de prezența dronelor și că ancheta se desfășoară la fața locului.

🚨🇩🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

The Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace at least 3 flights have been diverted police are on the ground near the airport and investigating. pic.twitter.com/WzbXHCVKiW — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) September 24, 2025

„Este prea devreme să spunem care este scopul acestor zboruri și cine este actorul din spatele lor”, a declarat un oficial.

Autoritățile au precizat că, în ciuda situației, nu există un pericol direct pentru pasageri sau pentru locuitorii din zonă, dar oamenii au fost rugați să evite perimetrul aeroportului.

Drone și la alte aeroporturi

Drone suspecte au fost raportate și la Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup, dar aceste aeroporturi nu au fost închise. Poliția a transmis că monitorizează atent situația, fără a putea preciza câte drone sunt implicate sau cine le controlează.

Nordjyllands Politi modtog klokken 21:44 en anmeldelse om flere uidentificerede droner i luftrummet over Aalborg Lufthavn. Politiet er talstærkt tilstede i området og følger situationen tæt. #politidk https://t.co/bl7OdJ3AOp — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025

„Nu putem încă să comentăm scopul acestor drone și nici cine este în spatele lor”, a declarat șeful inspector Jesper Bøjgaard Madsen. „Dacă vom avea oportunitatea, le vom doborî.”

Premierul danez: „Cel mai grav atac asupra infrastructurii noastre”

Premierul danez Mette Frederiksen a catalogat incidentul de la începutul săptămânii, de la Copenhaga, drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice” din țară. Ea a sugerat că aceste incursiuni ar putea avea legătură cu Rusia, care a fost acuzată recent de mai multe state NATO că a încălcat spațiul aerian al Europei.

Kremlinul a respins acuzațiile. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a numit afirmațiile „nefondate”.

Europa, în alertă maximă

Situația din Danemarca vine pe fondul mai multor incidente raportate de statele NATO. Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au acuzat Rusia că le-a încălcat spațiul aerian și au cerut consultări urgente cu Alianța. România a raportat la rândul ei că drone rusești au intrat pe teritoriul său.

NATO a condamnat acțiunile Moscovei și a transmis că va folosi „toate mijloacele necesare, militare și non-militare, pentru a se apăra”.

:„Suntem o alianță defensivă, da, dar nu suntem naivi. Vedem ce se întâmplă”, a declarat secretarul general, Mark Rutte.

Oficialii danezi și norvegieni au confirmat că sunt în contact permanent pentru a analiza dacă incidentele de la Copenhaga și Oslo au o legătură directă. Deocamdată, ancheta nu a stabilit o conexiune clară, dar scenariul unor operațiuni coordonate nu este exclus.

