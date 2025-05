„Nava spațială Kosmos-482 nu mai există, părăsind orbita și căzând în Oceanul Indian”, raportează agenția federală spațială rusă.

Nava a intrat în straturile dense ale atmosferei la 09:24 ora Moscovei (08:24 ora Bucureștiului), la 560 de kilometri vest de insula principală a Arhipelagului Andaman.

Kosmos-482 re-entered the atmosphere at 8:24 a.m. and plunged into the ocean west of the Indonesian capital, Jakarta. pic.twitter.com/0gJYb4nI3f