Doi membri ai echipajului au fost omorâți

Ministerul Apărării din Rusia a susținut, pe 28 august, că o dronă navală a lovit din plin nava ucraineană Simferopol, în apropiere de gurile Dunării, susținând că aceasta s-a scufundat.

Informația a fost confirmată, ulterior, de Marina ucraineană, potrivit publicației Kyiv Independent.

În urma atacului, doi militari au fost uciși, a precizat purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmytro Pletenchuk, la televiziunea națională pe 29 august. „Din păcate, avem o a doua victimă. Operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare”, a spus Pletenchuk.

Mai mulți marinari sunt dispăruți sau răniți, iar o operațiune de căutare și salvare era vineri încă în desfășurare.

Destruction of the Ukrainian Navy medium reconnaissance ship “Simferopol” by a Russian high-speed unmanned boat at the mouth of the Danube River pic.twitter.com/999IWEifXI — VolgaLad (@cym27s) August 28, 2025

Imaginile geolocalizate și publicate pe 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava „Simferopol” în timp ce aceasta se afla pe Dunăre, la aproximativ 25 km de gura Dunării, la est de Izmail, regiunea Odesa.

Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei în 2021. Nava este proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și a fost înarmată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.

💥 New footage of the Russian unmanned boat that struck the Ukrainian Navy's medium reconnaissance ship “Simferopol” at the mouth of the Danube River. https://t.co/mHiz75zli7 pic.twitter.com/On2MMOXkMb — MenchOsint (@MenchOsint) August 28, 2025

O navă ucraineană de deminare a sărit în aer, în iulie, pe canalul Bâstroe

În luna iulie, o navă ucraineană de deminare a sărit în aer pe canalul Bâstroe, iar trei dintre cei 11 membri ai echipajului au murit. Explozia din Delta Dunării s-a produs pe 23 iulie 2025. Nava aparținea sucursalei Delta Lotsman a întreprinderii de stat Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina și opera pe canalul Bâstroe cu un echipaj de 11 persoane,





