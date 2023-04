Conform anchetei jurnalistice la care au participat postrile DR din Danemarca, NRK din Norvegia, SVT din Suedia și Yle din Finlanda, Rusia deține o flotă de nave deghizate în ambarcațiuni de pescuit și nave de cercetare în Marea Nordului, iar acestea au la bord echipamente de supraveghere subacvatică și cartografiază locuri-cheie pentru posibile acte de sabotaj.

Panurile de sabotaj sunt pregătite pentru eventualitatea unui conflict total cu Occidentul, a declarat un ofițer de contrainformații danez. Potrivit șefului serviciilor de informații norvegiene, programul este considerat extrem de important pentru Rusia și este controlat direct de la Moscova.

Posturile de televiziune din țările nordice au analizat comunicațiile rusești interceptate despre care spun că indică așa-numitele nave-fantomă care navighează în apele nordice și care și-au oprit emițătoarele pentru a nu permite indentificarea exactă a locului în care se află.

În centrul investigației este nava rusească numită Amiral Vladimirsky, care, oficial, este o navă oceanografică expediționară sau una de cercetare subacvatică. Potrivit surselor citate însă, ambarcațiunea este, de fapt, una de spionaj.

Cu ajutorul unui expert care a făcut parte din Marina Regală britanică au fost urmărite mișcările navei în apropierea a șapte parcuri eoliene din largul coastelor Regatului Unit și ale Olandei în timpul unei misiuni. Astfel, nava a fost văzută cum încetinește atunci când se apropie de zonele în care există parcuri eoliene și rămâne în zonă. Conform jurnaliștilor din cele patru țări, ambarcațiunea a navigat timp de o lună cu transmițătorul oprit.

Recomandări EXCLUSIV. În vizită la tânăra din România cu doctorat la MIT care a rezolvat una din cele mai importante probleme ale securității cibernetice și și-a fondat al doilea start-up în San Francisco

De asemenea, sursele citate precizează că atunci când un reporter s-a apropiat de navă cu o barcă mică, a fost confruntat de un individ mascat care purta ceea ce părea a fi o pușcă de asalt militară.

Aceeași navă ar fi fost observată anul trecut în largul coastei scoțiene, precizează BBC, adăugând că oficialii de la Londra sunt la curent cu intenția Rusiei de a efectua așa-numita cartografiere submarină, inclusiv prin utilizarea de ambarcațiuni care se deplasează în apele britanice.

Serviciile de informații olandeze au avertizat în luna februarie că o navă rusă a fost detectată în apropierea unui parc eolian din Marea Nordului.

„Am văzut că în ultimele luni actorii ruși au încercat să descopere modul în care funcționează sistemul energetic în Marea Nordului. Este pentru prima dată când am văzut acest lucru”, a declarat șeful Serviciului Olandez Militar de Informaţii şi Securitate, generalul Jan Swillens.

BBC precizează că recunoașterea locurilor sensibile nu este neobișnuită și probabil că țările occidentale vor desfășura activități similare împotriva Rusiei, adăugând că până în prezent, dovezile de sabotaj real sunt limitate.

Totodată, sursele citate indică posibilitatea ca astfel de nave să aibă legătură cu un incident de anul trecut petrecut la sud de Svalbard, teritoriu insular administrat de Norvegia. Atunci a fost tăiat un cablu de date subacvatic care deservea cea mai mare stație terestră comercială din lume pentru comunicații prin satelit. Fără să acuze oficial pe cineva, poliția norvegiană a precizat că suspectează că în spatele incidentului se află „activitatea umană”.

Recomandări Colega noastră Iulia Marin a murit la 32 de ani

De asemenea, recent, Norvegia a expulzat 15 oficiali ruși pe care i-a acuzat de spionaj.

Investigația apare și în contextul exploziilor din toamna anului trecut de la gazoductele Nord Stream care au fost puse tot pe seama unui act de sabotaj. La începutul lunii martie, cotidianul The New York Times și publicația germană Der Speigel au sugerat că un grup proucrainean are legătură cu aceste explozii de la conductele din Marea Baltică. Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a negat implicarea țării sale, ipoteză care a fost respinsă și de Moscova.

Fotografie cu caracter ilustrativ: EPA

GSP.RO "Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală". Cu ce se ocupă acum Adriana, românca a ajuns celebră în toată lumea

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Rusia, ÎNCERCUITĂ! Putin e DISPERAT, ameninţă cu ce e mai rău. E cumplit ce vrea să facă

Viva.ro Îl mai știi pe Ghiță Ciobanul, din reclamele de la TV? Din ce câștigă acum bani, după ce și-a închis afacerea din București: 'Foarte greu...'

TVMANIA.RO Cauza oficială a morții lui Aaron Carter a fost dezvăluită la 5 luni de la decesul său

Observatornews.ro Doi copii şi tatăl lor, spulberaţi de TIR pe o trecere de pietoni din Leţcani, în drum spre grădiniţă. Unul dintre minori, de doar 3 ani, a murit

Știrileprotv.ro FOTO. Moment rar cu Keanu Reves. Actorul s-a sărutat cu iubita sa în fața presei. Cum arată prietena sa, de 50 de ani

FANATIK.RO Orașul abandonat al României care ar ascunde evenimente stranii. Dezvăluirile foștilor localnici: “Se petrec lucruri ciudate”

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Eclipsă de Soare hibridă pe 20 aprilie. Cinci zodii sunt puternic afectate. Au ghinion și pierderi uriașe

HOROSCOP Horoscop 19 aprilie 2023. Berbecii au parte de o zi specială care le aduce inspirație, o desprindere surprinzătoare de problemele de zi cu zi