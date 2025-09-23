De ce preferă ungurii România?

Navetiștii maghiari aleg Oradea pentru mai multe avantaje: salarii competitive, prețuri mai mici în supermarketuri și piețe, lipsa barierei lingvistice și o distanță redusă până la locul de muncă.

„În localitatea de unde vin, nu este de lucru”, spune Andrea Kozma, care împreună cu soțul lucrează în Oradea, iar copiii lor merg la o școală cu predare în limba maghiară din oraș.

Comparativ, în Ungaria șomajul în satele de frontieră rămâne ridicat, depășind 10% în unele zone.

Fluxul invers față de anii 2000

Ani la rând, românii au mers la muncă în Ungaria. Adrian, bihorean, povestește pentru sursa citată cum a lucrat 15 ani în Szolnok.

„La sfârșitul anilor 90 un muncitor necalificat câștiga de trei ori mai mult în Ungaria decât în România. Salariul unui inginer debutant pornea de la 1.000 de euro, lucru imposibil la noi în acea perioadă”, explică bărbatul.

Acum, lucrurile s-au schimbat. „Undeva la o mie de români merg zilnic în Ungaria la muncă, dar peste 400 de unguri vin în Oradea”, spune Békési Csaba, directorul AJOFM Bihor.

Transport pentru navetiști

OTL, operatorul local de transport, a introdus o a patra cursă spre Biharkeresztes pentru a răspunde cererii tot mai mari.

„Am programat plecarea la 5:15 dimineața din parcarea Auchan, ca oamenii să ajungă la timp la muncă”, spune directorul companiei, Adrian Revnic.

Un șofer confirmă creșterea numărului de pasageri: „Tot mai mulți vin la muncă în Oradea. În fiecare zi am zeci de pasageri care fac naveta din Ungaria”.

Angajatori deschiși și muncitori integrați

Patronii din Oradea spun că îi sprijină pe noii angajați.

„Îi vom ajuta cu toate documentele și le vom organiza transportul. Ne interesează să se simtă integrați”, explică Valeriu Trip, patronul firmei Valtryp, unde lucrează deja mai mulți navetiști maghiari.

Lukáts Erika, venită din Ungaria, confirmă: „La început mi-a fost teamă pentru că nu știam românește. Dar colegii m-au ajutat, mi-au explicat în maghiară ce am de făcut și m-am obișnuit repede”.

Prețurile, un avantaj în plus

Pe lângă salarii, diferențele de preț contează.

„Pâinea la Oradea costă 7,5 lei, dar peste graniță prețul sare la dublu. Cartofii și carnea sunt mai scumpe cu cel puțin un leu pe kilogram în Ungaria”, spune Andrea Kozma.

Astfel, navetiștii combină veniturile mai mari din România cu cumpărăturile mai ieftine din piețele orădene. Iar specialiștii spun că fenomenul e firesc și va continua.

„Aceasta este noua normalitate. Nu mai există frontiere. Oamenii se duc acolo unde găsesc locuri de muncă mai bine plătite”, spune directorul AJOFM Bihor.

Totuși, el avertizează că „România are nevoie de și mai multă forță de muncă. Cum bazinul tradițional din regiune s-a redus, va trebui să apelăm tot mai mult la angajați din Asia”.

