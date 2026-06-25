Principala piatră de moară a negocierilor este, în mod previzibil, împărțirea puterii și numele viitorului premier. Tabăra social-democrată și blocul de dreapta se află pe poziții complet divergente, iar compromisul pare greu de atins.

În plus, liderii celor patru partide trebuie să ajungă la o înțelegere privind prioritățile acestui an, pe care să le agreeze și să le susțină împreună la votul din Parlament.

Autonomie totală versus „rotativa”

Social-democrații vor guvernarea și cer imperativ numirea liderului lor. Grindeanu reclamă o „deplină autonomie asupra programului de guvernare” și refuză să fie controlat din umbră de parlamentari.

USR a anunțat însă că refuză categoric să voteze un guvern monocolor PSD. Soluția salvatoare propusă de USR este o nouă rotativă guvernamentală: mai întâi un executiv de dreapta (PNL-USR-UDMR) cu un premier propriu, urmat abia ulterior de un guvern monocolor PSD.

„Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor și atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa”, a transmis Sorin Grindeanu.

Proiect de acord de dreapta

În paralel cu negocierile generale, liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit separat pentru a contura o poziție comună și condițiile pe care le vor impune blocului social-democrat.

Deși Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au reușit să finalizeze un proiect de acord politic ce urmează să fie trimis spre validare în forurile interne ale partidelor, șansele ca USR să semneze documentul final sunt extrem de reduse.

Motivul constă în faptul că textul actual prevede explicit obligația de a vota un guvern minoritar PSD, în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va desemna oficial pe Sorin Grindeanu.

Ca o măsură de siguranță și de delimitare politică, cele trei partide de centru-dreapta (PNL, USR, UDMR) au decis că vor propune, la rândul lor, propriul candidat comun pentru funcția de prim-ministru.

Concluziile, așteptate vineri

Șeful statului, Nicușor Dan, a pus presiune pe liderii politici, solicitându-le să finalizeze discuțiile și să vină vineri la Palatul Cotroceni cu o concluzie clară privind structura viitorului Executiv.

Președintele a avertizat că, în lipsa unui numitor comun, nu va face nicio desemnare de premier în cursul zilei de vineri.

„O să avem o guvernare prooccidentală minoritară și partidele și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține – fără a face parte din guvern – guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem în curând. Ar trebui ca (n.r. joi) să discute ei între ei și vineri să vină la mine pentru discuții”, a spus Nicușor Dan.

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