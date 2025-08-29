Neil Young îl critică iar pe Donald Trump

Starul rock, în vârstă de 79 de ani, caracterizează administrația SUA drept fascistă în noua sa melodie. Neil Young îl critică pe Trump, pe care l-a dat chiar în judecată, dar ulterior a renunțat la proces, pentru că a utilizat melodiile sale la mitingurile lui de campanie, numindu-l „cel mai prost președinte din istoria marii noastre țări”, relatează The Guardian.

De această dată, cântărețul îl atacă pe președintele SUA în noua sa melodie. „Există o criminalitate uriașă în Washington D.C., la Casa Albă”, cântă Neil Young, în refren.

Artistul se referă la faptul că Donald Trump a declarat „o urgență criminală” în Washington D.C. în luna august, când a preluat controlul asupra forțelor de poliție ale orașului și a desfășurat trupe ale Gărzii Naționale. Președintele a susținut că măsura avea ca scop „oprirea creșterii rapide a criminalității violente”.

„Nu avem nevoie de reguli fasciste / nu vrem școli fasciste / nu vrem soldați care să umble pe străzi”, cântă Young, care mai spune în piesă: „Trebuie să-i scoatem pe fasciști afară / trebuie să golim Casa Albă… gata cu banii fasciștilor, fasciștii miliardari”.

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

În ceea ce privește sloganul MAGA a lui Trump – „Faceți America din nou măreață” -, Young adaugă: „Gata cu măreția”.

Trump a fost criticat și în piesa „Lookin’ for a Leader”

Artistul l-a criticat și în 2020 pe Trump într-un cântec. El a actualizat piesa sa din 2006, „Lookin’ for a Leader”, pentru a include versuri despre Trump. „America are un lider care construiește ziduri în jurul casei noastre / Care nu știe că viețile persoanelor de culoare contează și trebuie să-l votăm pentru a-l înlătura”, a cântat Young, caracterizându-l pe Trump ca fiind „speriat de propria umbră”.

Young, care are cetățenie americană și canadiană, și-a exprimat îngrijorarea la începutul anului 2025 că în urma criticilor sale la adresa lui Trump, s-ar putea să nu mai fie lăsat să se întoarcă în SUA.

„Când mă duc să cânt muzică în Europa, dacă vorbesc despre Donald J. Trump, s-ar putea să fiu unul dintre cei care se întorc în America și cărora li se interzice accesul sau sunt puși în închisoare să doarmă pe o podea de ciment cu o pătură de aluminiu”, a scris el pe site-ul său web.

Piesele lui Young folosite de Trump în campania sa

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Donald Trump a folosit piesa lui Young, „Rockin’ in the Free World”, când a anunțat că va candida la președinție în 2015. Young a spus că l-a susținut pe Bernie Sanders pentru președinție, iar Trump a renunțat la utilizarea piesei, spunând că „oricum nu i-a plăcut”, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, piesa a reapărut în playlist la un miting din 2020, împreună cu o altă melodie a lui Young, „Devil’s Sidewalk”. Young l-a dat în judecată pe Trump pentru utilizarea pieselor sale, susținând în dosar că „nu poate permite ca muzica sa să fie folosită ca «melodie tematică» pentru o campanie de ignoranță și ură, divizivă și neamericană”. Young a renunțat apoi la proces.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE