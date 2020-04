De Iulian Budușan,

„În acest moment, la Maternitatea Odobescu erau 47 de nou-născuţi, testaţi, testate şi mămicile, iar testele sunt negative în continuare. A fost o suspiciune de pacientă pozitivă, dar care s-a infirmat. În acest moment sunt mulţumit; vreau să revăd peste o săptămână sau două dacă se menţine această stare de fapt”, a afirmat ministrul Sănătăţii, scrie Agerpres.

Nelu Tătaru a mai adăugat că la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara atmosfera era la vizita sa precedentă pozitivă, iar acum este „şi mai pozitivă”.

„Mă bucur să văd corpul medical atât de dedicat şi de bine ancorat în tot ceea ce înseamnă patologia COVID. Vin de fiecare dată la Timişoara cu o speranţă şi plec cu mai multe, pentru toată ţara”, a comentat Nelu Tătaru.

Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii a punctat faptul că în prezent sunt şase judeţe care au peste 400 de infectaţi cu SARS-CoV-2, acestea fiind Arad, Braşov, Botoşani, Timiş şi Hunedoara, fiind îngrijorat că dincolo de judeţele menţionate, aceste focare antrenează tot ce înseamnă persoană instituţionalizată şi personal medical.

„Rămâne ca regulă prudenţa, întrucât în acest moment putem vedea că toate spitalele şi-au făcut un stoc mediu cu tot ce înseamnă echipament, materiale sanitare, iar la nivel de testare, conform noului protocol, pot testa şi personalul medical de două ori pe lună, cel puţin fără să prezinte simptomatologie sau să aibă contact cu un pacient COVID”, a menţionat Nelu Tătaru.

Recomandări Streinu-Cercel a fost demis de la șefia comisiei științifice din Ministerul Sănătății. Cine i-a luat locul

Ministrul a reamintit că există trei centre în ţară, Bucureşti, Iaşi şi Timişoara, în care se va recolta plasmă cu aparate de plasmafereză, folosindu-se în premieră metoda imunizării pacienţilor cu SARS-CoV-2 în stare gravă, cu plasma de la bolnavi vindecaţi.

„Noi am semnat un ordin în care am dat protocolul de prelevare a plasmei, care este de miercuri în Monitorul Oficial, şi am dat şi un protocol de tratament făcut de Comisia de Boli Infecţioase, cea de ATI şi Hematologie. Acest protocol va trebui distribuit în funcţie de ATI în toate centrele care vor putea folosi acest aparat. Noi am dat aceste protocoale, rămâne de stabilit de către fiecare centru în parte când încep”, a mai menţionat ministrul Sănătăţii.

Citeşte şi:

FOTO | Armata instalează cel de-al treilea spital mobil pentru lupta împotriva Covid-19. Va fi montat pe un stadion din Timișoara

Ludovic Orban, în ședința de Guvern: „Să vă mobilizați. Obligativitatea de a purta măşti va genera o cerere foarte mare pe piaţă”

Cine este Adriana Pistol, cea care l-a înlocuit pe Adrian Streinu-Cercel

GSP.RO Un fotbalist celebru: „Sunt banii mei și nu donez nimic, că doar n-am adus eu virusul în țară!”

HOROSCOP Horoscop 23 aprilie 2020. Scorpionii au speranța unei noi relații