Întrebat de jurnaliști la Parlament, marți, 18 mai, când a știut, ca ministru al sănătății, că există un număr atât de mare de măști depozitate în stocuri și nefolosite, Nelu Tătaru a spus că recent.

„Cred că acum trei săptămâni, când a venit secretarul de stat să ne propună modificarea Ordonanței. Cât am fost ministru, nu am avut solicitări de la autoritățile locale. Noi am fost ministerul care prin OUG am rezolvat aceste achiziții”, a explicat Nelu Tătaru potrivit Antena 3.

„Noi primeam de la autoritățile locale necesarul de măști care ajungeau la DSP, DSP-urile raportau la Ministerul Sănătății, Ministerul a dat către DSP numărul de măști solicitate de autoritățile locale, iar DSP-urile au dirijat către autoritățile locale exact numărul de măști solicitat”, a adăugat actualul președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

Întrebat cine e vinovat pentru faptul că cele 11 milioane de măşti au rămas nefolosite, iar alte persoane au fost amendate pentru că nu purtau măşti sau nu aveau, fostul ministru a replicat că autoritățile locale.

Aceste măști au ajuns la autoritățile locale. Autoritățile locale sunt cele care le virau persoanelor defavorizate. Eu nu am această informaţie, că au fost solicitate prea multe măşti, Ministerul Sănătăţii a făcut achiziţia care a fost solicitată. Nelu Tătaru:

Întrebat apoi ce se va întâmpla cu măştile nefolosite, actualul președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților a precizat că a întors proiectul de lege în comisie şi urmează un amendament, pentru ca măştile să fie folosite pe perioada stării de alertă.

Citeşte şi:

Senatul a adoptat proiectul de lege prin care profesorii care hărţuiesc elevii au contractul suspendat

Procurorul Codruț Olaru, fără doctorat. CNATDCU a decis retragerea titlului, pentru „plagiat grosier”

Ciolacu anunță că PSD intră în grevă parlamentară, dacă PNRR nu va fi prezentat în Parlament

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Florin Busuioc, UMILIT public de fiul pe care a ales să îl uite. Tânărul a devenit obscen pe social media VIDEO

Observatornews.ro Mihai, un tânăr şofer de TIR din Brăila, a fost ucis cu sabia într-o parcare din Franța, sub privirile neputincioase ale soției

HOROSCOP Horoscop 18 mai 2021. Săgetătorii trebuie să fie atenți la mesajele adresate de partenerii de cursă lungă

Știrileprotv.ro Iluzia optică a fetiței care se scufundă în beton ”topește creierul oamenilor”. Îți poți da seama ce s-a întâmplat, de fapt?

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE CSALB, partener de conciliere pentru consumatori și bănci (Publicitate)