Managementul spitalului va fi predat de militari unei echipe civile care şi-a asumat preluarea mandatului, urmând ca până la ieşirea din starea de urgenţă să fie echipe de medici civili şi la conducerile celorlalte spitale, scrie Agerpres.

„La Suceava, ca şi la Deva, a fost după un moment în care am avut manageri interimari civili şi care şi-au dat demisiile, deşi începuseră să apară medicamente, echipamente, materiale sanitare, n-au putut gestiona situaţia, poate nu aveau nici autoritatea şi atunci am recurs la management militar. Nu că managementul militar ar fi făcut altceva decât a impus rigurozitatea, a impus respectarea anumitor circuite şi să nu vă gândiţi că nu s-au blocat în nişte inepţii sau nişte respingeri, dar au fost consecvenţi şi peste două zile deja la Suceava se predă managementul unei echipe civile. Avem în acest moment circuite, avem un personal reabilitat, avem o încredere recăpătată, avem un spital care poate avea activitate medicală. Şi eu sper ca în această săptămână tandemul conducerii militare cu cea civilă, aleasă din rândul cadrelor medicale, să poată face o predare în aceleaşi condiţii în care s-a făcut şi să fie conduita pe care au avut-o cei din managementul militar. Managementul militar, dacă la început neacceptat, am fost la Deva şi m-au întrebat dacă nu poate să mai rămână vreo doi ani”, a declarat Nelu Tătaru, la Digi 24.

Ministrul a explicat că echipa de medici din Suceava şi-a ales conducerea interimară, iar predarea va avea loc joi.

„Deja la nivelul acestei săptămâni au existat întâlniri care se perpetuează de vreo trei săptămâni cu tot ceea ce înseamnă personalul medical de acolo, din spital. Personalul medical şi-a ales conducerea interimară în acest moment. Sunt medici, este dr. Buzdugan, sunt medici chirurgi, ortopezi, care sunt în acest specialităţi în acest moment. Ei şi-au ales conducerea în care au încredere, lăsându-i pe o porţiune stabilă, rămâne doar ca ei să poată menţine această parte stabilă în care echipa militară cu rigurozitatea ei i-a adus. (…) Ne pregătim pentru Deva, ne pregătim pentru Focşani, noi sperăm ca odată cu ieşirea din starea de urgenţă, după stabilizarea focarelor, să putem face lucru. (…) La Suceava terminăm joi, când va fi predarea, iar la celelalte spitale urmează ca în două săptămâni să găsim această echipă care să îşi poată asuma preluarea acestei conduceri”, a spus Tătaru.

Potrivit acestuia, pe lângă Suceava, sunt probleme în mai multe judeţe.

„În afară de Bucureşti şi Suceava, Bucureşti ca mare aglomeraţie urbană şi Suceava ca un focar deosebit, care a făcut notă discordantă în toată această pandemie, mai avem Aradul, Hunedoara, în care avem focare în desfăşurare, mai avem Timişul, Neamţul, Botoşaniul, la o limită Braşovul, Mureşul, avem Bihorul cu un număr mare, dar la Bihor se şi testează destul de mult, conform anchetelor epidemiologice”, a mai menţionat Tătaru

