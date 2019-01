Platforma Netflix creşterea preţurilor pentru toate abonamentele sale din Statele Unite şi din diverse ţări din America de Sud, însă acest lucru nu influențează sau indică o creștere a prețului și în România. Compania a investit miliarde de dolari în conținut original, rezultatul fiind o serie de producții extrem de populare precum "House of Cards", "Orange is the New Black" și "Stranger Things".