Această mișcare strategică vine într-un moment tensionat pentru industria de la Hollywood, unde sindicatele se pregătesc pentru noi negocieri contractuale cu studiourile și platformele de streaming.

Ce este InterPositive?

InterPositive dezvoltă instrumente AI pentru post-producție, diferite de ceea ce publicul ar putea asocia cu termenul de „filmare asistată de inteligență artificială”, scriu cei de la TheNextWeb.

Spre deosebire de tehnologiile care generează conținut video din texte sau creează actori sintetici, soluțiile oferite de InterPositive sunt destinate profesioniștilor în cinematografie, ajutându-i să corecteze sau să optimizeze cadrele deja filmate.

Potrivit lui Affleck, compania a creat un set de date unic, filmat pe un platou de sunet controlat, pentru a antrena un model capabil să înțeleagă „logica vizuală și coerența editorială”.

Acesta permite, de exemplu, reluarea iluminării unei scene filmate greșit, înlocuirea fundalului fără erori vizuale, eliminarea echipamentelor de filmare vizibile sau corectarea unor cadre omise la filmare.

„Nu este vorba despre a crea ceva din nimic”, a explicat Affleck într-un clip publicat de Netflix odată cu anunțul achiziției. „AI, oamenii o asociază de obicei cu ideea de a tasta ceva într-un computer și de a primi un film. Nu despre asta este vorba aici”.

Motivul din spatele secretului

Deși cunoscut mai ales ca regizor și actor premiat cu Oscar, Ben Affleck a intrat în lumea tehnologiei dintr-o dorință personală de a proteja creativitatea umană în fața dezvoltării rapide a AI.

Într-o declarație publicată de Netflix, el a explicat că a fondat compania pentru a crea instrumente care să păstreze „judecata profesională pe care doar oamenii o pot avea”.

Deși a vorbit public despre rolul AI în industrie, inclusiv la summit-ul Delivering Alpha în 2024, unde a afirmat că „AI nu poate scrie Shakespeare” și că ar trebui să fie un „meșteșugar”, mai degrabă, decât un „creator”, Affleck nu a menționat niciodată existența companiei InterPositive până acum.

Care e logica strategică a Netflix

Achiziția InterPositive marchează o abatere de la strategia obișnuită a Netflix, care preferă să dezvolte tehnologii intern. Potrivit Deadline, discuțiile pentru această tranzacție au început în toamna anului 2025, pe fondul colaborării dintre Netflix și compania de producție a lui Affleck, Artists Equity, pentru filmul „The Rip”.

Netflix a confirmat că toți cei 16 membri ai echipei InterPositive vor fi integrați în companie, iar tehnologia dezvoltată va fi utilizată exclusiv pentru producțiile proprii.

„Există un business mai mare în a face conținutul cu 10% mai bun decât în a-l face cu 50% mai ieftin”, a declarat Ted Sarandos, co-CEO-ul Netflix, în 2024, subliniind că viziunea companiei este de a folosi AI pentru a îmbunătăți calitatea, nu pentru a reduce costurile.

Îngrijorările sindicatelor

Cu toate acestea, achiziția survine într-un moment sensibil. După grevele din 2023, sindicatele din Hollywood au obținut limitări privind utilizarea AI, dar noile negocieri, programate pentru 2026, ar putea să reanalizeze aceste reguli.

În timp ce InterPositive nu înlocuiește actori sau scenariști, tehnologia sa ar putea reduce timpul și costurile asociate proceselor de post-producție, ceea ce ar putea afecta locurile de muncă ale specialiștilor în efecte vizuale.

Affleck a subliniat că scopul său este de a extinde libertatea creativă, nu de a reduce numărul angajaților: „AI va elimina aspectele mai laborioase, mai puțin creative și mai costisitoare ale realizării filmelor”.

Cu toate acestea, rămâne întrebarea dacă această viziune va fi împărtășită și de cei care văd viitorul locurilor lor de muncă în pericol.

Achiziția InterPositive este un pas strategic important pentru Netflix, oferindu-i un avantaj competitiv și consolidând poziția companiei în utilizarea AI pentru producție. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum va influența această decizie negocierile cu sindicatele de la Hollywood, care vor defini viitorul tehnologiei în industrie.

