„New Media District”, cel mai așteptat segment al festivalului Romanian Creative Week

Imaginează-ți că pășești în interiorul unui atom sau activezi o rază laser pe un întreg bulevard folosind propria energie. O galerie virtuală în care spectatorul devine opera de artă. Acestea sunt doar câteva dintre experiențele concepute de Andrei Cozlac, un artist de video mapping, dublu premiat UNITER, pentru cea de-a patra ediție a Romanian Creative Week (RCW).

New Media District din acest an se va întâmpla între 24-26 mai și promite nu numai experiențe interactive inedite cu zeci de instalații de artă vizuală, ci și spectacole de excepție curatoriate de Andrei Cozlac pentru Gala Hop. Aceste spectacole, la curtoazia artiștilor Paul Bondane din Sibiu și Oana Jipa din București, vor avea loc la amfiteatrul Casei Universitarilor.

Locații cheie precum Parcul Voievozilor, Bulevardul Copou, Academia Română, Casa Universitarilor și alte locuri din Iași vor fi transformate.

Parcul Voievozilor, de lângă Casa Studenților, întreg Bulevardul Copou, Academia Română, Casa Universitarilor, dar și alte locuri din Iași vor fi sub amprenta New Media. Sperăm că și de această dată vom reuși să surprindem publicul cu zeci de instalații de arte vizuale care să îi provoace imaginația, curiozitatea, simțurile și care să-i determine pe spectatori să interacționeze cu aceste lucrări, spune Andrei Cozlac.

New Media District din acest an va prezenta lucrări ale artiștilor consacrați precum Dan Băsu, Silviu Apostol și Robert Rusu, precum și talente emergente, inclusiv cinci studenți de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, câștigători ai burselor RCW.

Pe lângă aceste momente, New Media va găzdui „Not so far anymore”, o compoziție spațială a artiștilor Ana Călinescu și Livia Pleșca la Palas Campus și „Organisme cu miez virtual”, o expoziție de sculpturi fizice cu nucleu virtual, realizată de Saint Machine în colaborare cu Sergiu Negulici, Micleușanu Mitoș și Răzvan Levardă, la Galeria Drosu pe tot parcursul RCW.

