La câțiva pași de agitația bulevardelor mari din Budapesta, sute de turiști stau răbdători la coadă pentru a intra într-un loc care pare desprins mai degrabă dintr-un palat imperial decât dintr-o cafenea.

La New York Café, considerată de mulți cea mai frumoasă cafenea din lume, oamenii nu vin doar pentru o cafea sau o prăjitură. Vin pentru spectacol. Și pentru cele mai bune poze pentru rețelele sociale, dintr-o vacanță reușită.

În fața intrării, șirul de vizitatori poate depăși lejer 50 de persoane. Cei prevăzători și-au făcut rezervare cu mult timp înainte. Ceilalți așteaptă. Și nu puțin. Dar odată ce pășesc înăuntru, înțeleg imediat de ce. Prima impresie este copleșitoare.

New York Café din Budapesta, cea mai frumoasă din lume cu prețuri pe măsură. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

Candelabre imense, interior de poveste

Tavanele uriașe sunt acoperite de fresce spectaculoase, coloanele masive din marmură se înalță către galerii elegante.

Candelabre imense, ceasuri de colecție, detaliile aurii din alamă strălucesc în lumina reflectoarelor. Scaunele din catifea roșie completează atmosfera exclusivistă, ca și cum timpul s-ar fi oprit undeva la începutul secolului al XX-lea.

Privirea nu știe unde să se oprească. În sus, spre picturile monumentale. În lateral, spre balcoanele decorate cu ornamente elaborate.

Sau către mesele la care turiști din toate colțurile lumii fotografiază aproape fiecare centimetru al încăperii.

Puțini știu însă că povestea acestui loc este la fel de impresionantă ca decorul.

Era locul preferat al scriitorilor și al jurnaliștilor

Clădirea a fost proiectată de celebrul arhitect Alajos Hauszmann, cel care a semnat și proiectele Castelului Buda sau ale Muzeului Etnografic.

Porțile s-au deschis oficial pe 23 octombrie 1894, iar cafeneaua avea să devină rapid unul dintre cele mai importante centre culturale ale Budapestei.

Cafeneaua unde turiștii stau și o oră la coadă. Este considerată cea mai frumoasă din lume și are prețuri pe măsură

La începutul secolului trecut, New York Café era locul preferat al scriitorilor, jurnaliștilor și editorilor. Se spune că aici se scriau articole, se dezbăteau idei și se nășteau proiecte culturale care influențau întreaga societate maghiară.

La etaj, în galerie, funcționau redacțiile unora dintre cele mai importante ziare ale vremii.

Atmosfera era atât de vibrantă încât mulți intelectuali își petreceau aici zile întregi. Apoi a urmat însă războiul.

O vioară sau un țambal completează discret atmosfera

După cel de-Al Doilea Război Mondial, gloria cafenelei s-a stins. Clădirea a intrat într-un proces lent de degradare, iar locul care găzduise elitele culturale ale Ungariei a ajuns să funcționeze, pentru o perioadă, chiar și ca magazin de articole sportive.

Deși a fost redeschisă în 1954 sub numele Hungária, adevărata renaștere avea să vină abia în 2006, când New York Café a fost restaurată și readusă aproape complet la splendoarea sa originală.

Cafeneaua unde turiștii stau și o oră la coadă. Este considerată cea mai frumoasă din lume și are prețuri pe măsură

Astăzi, cafeneaua se întinde pe două etaje și un mezanin dedicate servirii mesei. Iar experiența este atent construită până la ultimul detaliu.

Aproape în fiecare zi, muzica este interpretată live. O vioară sau un țambal completează discret conversațiile și zgomotul tacâmurilor. Sunetele par să se amestece firesc cu decorul imperial, iar pentru câteva clipe ai impresia că participi la un bal vienez.

Gulaș de vită, papricaș de pui și deserturi ungurești celebre

Meniul este un omagiu adus bucătăriei multiculturale a fostei Monarhii Austro-Ungare.

Pe mesele clienților apar boluri albe cu gulaș de vită, papricaș de pui, celebra ciorbă a pescarului sau șnițel vienez. Pentru cei care caută gusturi tradiționale, există și ficat de gâscă la grătar, una dintre delicatesele regiunii.

Cafeneaua unde turiștii stau și o oră la coadă. Este considerată cea mai frumoasă din lume și are prețuri pe măsură

La capitolul deserturi, tentațiile sunt imposibil de ignorat.

Tortul Dobos, cu straturi fine și glazură crocantă de caramel, concurează cu celebrul tort Sacher sau cu Esterhazy, una dintre cele mai apreciate specialități maghiare.

Iar desertul Somloi, un simbol al cofetariei ungurești, apare aproape pe fiecare a doua masă.

Experiența are însă și un preț.

Cât costă să mănânci la New York Café, din Budapesta

O combinație formată din burger cu cartofi prăjiți, limonadă și prăjitură ajunge la aproximativ 42,5 euro.

Un gulaș de vită servit cu limonadă și clătită costă în jur de 36 de euro. Pentru o ciocolată caldă și o prăjitură, nota de plată urcă la aproximativ 30 de euro.

Micul dejun italian pentru două persoane costă 61,5 euro, în timp ce ouăle Benedict New York ajung la 18 euro.

Gulașul simplu este 16,5 euro, papricașul de pui 28 de euro, iar șnițelul de porc cu cartofi 33 de euro.

Cafeneaua unde turiștii stau și o oră la coadă. Este considerată cea mai frumoasă din lume și are prețuri pe măsură

La New York Café nu plătești doar o cafea

Prețuri care pot părea ridicate, dar mulți turiști le consideră parte din biletul de intrare într-unul dintre cele mai spectaculoase decoruri din Europa.

Plătești câteva ore petrecute într-un loc unde istoria, arhitectura, muzica și gastronomia se întâlnesc sub același tavan aurit.

Iar când ieși din clădire și revii în Budapesta zilelor noastre, ai senzația că tocmai ai făcut o scurtă călătorie în vremea de aur a Imperiului Austro-Ungar.

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