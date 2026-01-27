Un diagnostic ar putea fi posibil mult mai devreme

Noul proiect pilot este derulat de Guy’s and St Thomas’s NHS Foundation Trust și face parte din planurile mai ample ale NHS de extindere a screeningului pentru cancerul pulmonar la nivel național.

Tehnologia folosește inteligența artificială pentru a analiza scanările pulmonare și a identifica noduli sau pete suspecte. Apoi, medicii folosesc catetere robotice pentru a ajunge exact la acei noduli și pentru a preleva biopsii extrem de precise, într-o singură procedură.

Până în prezent, aproximativ 300 de pacienți au trecut prin procedura de biopsie robotică. Dintre aceștia, 215 au fost ulterior tratați pentru cancer, potrivit datelor prezentate de NHS.

Specialiștii spun că metoda ar putea deveni disponibilă pe scară mai largă în jurul anului 2030. În următoarea etapă, proiectul pilot urmează să includă încă 250 de pacienți. Există deja planuri ca procedura să fie extinsă și la King’s College Hospital NHS Foundation Trust și Lewisham and Greenwich NHS Trust.

Din scanare direct la biopsie, totul într-o singură procedură

În prezent, unii noduli pulmonari pot trece nedetectați la screening sau sunt greu de accesat pentru biopsii clasice. Asta înseamnă săptămâni sau luni de așteptare, scanări repetate și multă incertitudine pentru pacienți. Noua metodă ar putea elimina o mare parte din aceste etape, reducând totul la o singură intervenție țintită.

„Cancerul pulmonar este una dintre cele mai mari cauze de deces din Regatul Unit, iar acest proiect pilot va ajuta la depistarea lui mai devreme, înlocuind săptămânile de testare invazivă cu o singură procedură țintită”, a spus secretarul britanic al Sănătății, Wes Streeting.

Streeting a amintit și propria experiență, precizând că NHS i-a salvat viața în trecut prin utilizarea chirurgiei robotice, în timpul tratamentului pentru cancer renal.

Cancerul pulmonar, între diagnostic tardiv și nevoia de metode moderne

Cancerul pulmonar este al treilea cel mai frecvent tip de cancer din Regatul Unit. În fiecare an sunt diagnosticate peste 49.000 de cazuri noi, iar aproximativ 33.000 de persoane își pierd viața din cauza acestei boli.

În România, cancerul pulmonar este a doua cea mai frecventă formă de cancer și principala cauză de mortalitate oncologică în țară, cu peste 11.000 de decese anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Conform datelor publicate de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, peste 12.000 de români sunt diagnosticați anual cu această boală, iar majoritatea cazurilor sunt descoperite în stadii avansate, când șansele de supraviețuire sunt mult reduse.

În țara noastră este disponibilă și testarea EarlyCDT, o analiză imunologică de sânge care poate indica riscul de cancer pulmonar chiar și cu patru ani înainte ca boala să fie vizibilă la o tomografie sau radiografie.

Depistarea timpurie, o șansă în plus de supraviețuire

Oficialii NHS estimează că, doar anul viitor, încă 1,4 milioane de persoane vor fi incluse în programul de screening. Până în 2035, screeningul ar putea duce la diagnosticarea a până la 50.000 de cazuri de cancer pulmonar, dintre care cel puțin 23.000 în stadii incipiente.

Profesorul Peter Johnson, directorul clinic național pentru cancer al NHS England, spune că acest proiect pilot oferă „o privire asupra viitorului detectării cancerului”, prin combinarea inteligenței artificiale cu robotica pentru biopsii mai rapide și mai precise.

Pentru mulți pacienți, această tehnologie ar putea însemna diferența dintre un diagnostic tardiv și o șansă reală la viață.

