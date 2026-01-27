Un diagnostic ar putea fi posibil mult mai devreme

Noul proiect pilot este derulat de Guy’s and St Thomas’s NHS Foundation Trust și face parte din planurile mai ample ale NHS de extindere a screeningului pentru cancerul pulmonar la nivel național.

Tehnologia folosește inteligența artificială pentru a analiza scanările pulmonare și a identifica noduli sau pete suspecte. Apoi, medicii folosesc catetere robotice pentru a ajunge exact la acei noduli și pentru a preleva biopsii extrem de precise, într-o singură procedură.

Până în prezent, aproximativ 300 de pacienți au trecut prin procedura de biopsie robotică. Dintre aceștia, 215 au fost ulterior tratați pentru cancer, potrivit datelor prezentate de NHS.

Specialiștii spun că metoda ar putea deveni disponibilă pe scară mai largă în jurul anului 2030. În următoarea etapă, proiectul pilot urmează să includă încă 250 de pacienți. Există deja planuri ca procedura să fie extinsă și la King’s College Hospital NHS Foundation Trust și Lewisham and Greenwich NHS Trust.

Din scanare direct la biopsie, totul într-o singură procedură

În prezent, unii noduli pulmonari pot trece nedetectați la screening sau sunt greu de accesat pentru biopsii clasice. Asta înseamnă săptămâni sau luni de așteptare, scanări repetate și multă incertitudine pentru pacienți. Noua metodă ar putea elimina o mare parte din aceste etape, reducând totul la o singură intervenție țintită.

„Cancerul pulmonar este una dintre cele mai mari cauze de deces din Regatul Unit, iar acest proiect pilot va ajuta la depistarea lui mai devreme, înlocuind săptămânile de testare invazivă cu o singură procedură țintită”, a spus secretarul britanic al Sănătății, Wes Streeting.

Streeting a amintit și propria experiență, precizând că NHS i-a salvat viața în trecut prin utilizarea chirurgiei robotice, în timpul tratamentului pentru cancer renal.

Cancerul pulmonar, între diagnostic tardiv și nevoia de metode moderne

Cancerul pulmonar este al treilea cel mai frecvent tip de cancer din Regatul Unit. În fiecare an sunt diagnosticate peste 49.000 de cazuri noi, iar aproximativ 33.000 de persoane își pierd viața din cauza acestei boli.

În România, cancerul pulmonar este a doua cea mai frecventă formă de cancer și principala cauză de mortalitate oncologică în țară, cu peste 11.000 de decese anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Conform datelor publicate de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, peste 12.000 de români sunt diagnosticați anual cu această boală, iar majoritatea cazurilor sunt descoperite în stadii avansate, când șansele de supraviețuire sunt mult reduse.

În țara noastră este disponibilă și testarea EarlyCDT, o analiză imunologică de sânge care poate indica riscul de cancer pulmonar chiar și cu patru ani înainte ca boala să fie vizibilă la o tomografie sau radiografie.

Depistarea timpurie, o șansă în plus de supraviețuire

Oficialii NHS estimează că, doar anul viitor, încă 1,4 milioane de persoane vor fi incluse în programul de screening. Până în 2035, screeningul ar putea duce la diagnosticarea a până la 50.000 de cazuri de cancer pulmonar, dintre care cel puțin 23.000 în stadii incipiente.

Profesorul Peter Johnson, directorul clinic național pentru cancer al NHS England, spune că acest proiect pilot oferă „o privire asupra viitorului detectării cancerului”, prin combinarea inteligenței artificiale cu robotica pentru biopsii mai rapide și mai precise.

Pentru mulți pacienți, această tehnologie ar putea însemna diferența dintre un diagnostic tardiv și o șansă reală la viață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Hubert Thuma își intensifică criticile la adresa lui Bolojan și scoate un video vechi cu premierul: „Ce spunea în 2017”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Pacienții cronici „petrec ore întregi pe holurile spitalelor”, o dată pe lună. Ce se întâmplă cu prima zi de concediu medical
Știri România 11:15
Pacienții cronici „petrec ore întregi pe holurile spitalelor”, o dată pe lună. Ce se întâmplă cu prima zi de concediu medical
România, țară NATO, colaborează militar cu China și a colaborat cu Rusia până în decembrie 2025
Știri România 10:52
România, țară NATO, colaborează militar cu China și a colaborat cu Rusia până în decembrie 2025
Parteneri
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Adevarul.ro
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informații despre Lars Kramer, ieșit accidentat în UTA – Rapid 1-2. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Daniela Gyorfi, cu abdomenul la vedere la 57 de ani. Are 45 de kilograme: „Am slăbit, dar pielea mea nu mă ascultă”
Stiri Mondene 11:14
Daniela Gyorfi, cu abdomenul la vedere la 57 de ani. Are 45 de kilograme: „Am slăbit, dar pielea mea nu mă ascultă”
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Stiri Mondene 10:21
Cum arată nasul lui Dorian Popa la 12 zile de la operație. Și-a dat bandajul jos: „Cum nici nu am visat”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
ObservatorNews.ro
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax.ro
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Viviana Niță a lăsat un mesaj de adio

Politic

Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Politică 09:46
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
De ce casa spartă a lui Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, nu apare în declaraţia sa de avere
Politică 08:50
De ce casa spartă a lui Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, nu apare în declaraţia sa de avere
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!”
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!”
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro