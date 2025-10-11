Nu se știe deocamdată ce a cauzat deflagrația

Clădirea a fost complet distrusă, iar resturile au fost aruncate pe o rază de aproape un kilometru.

„Pe măsură ce avansăm în anchetă, descoperim că situația este mai devastatoare decât am crezut inițial”, a declarat șeriful Chris Davis, într-o conferință de presă.

Încă nu este clar ce a cauzat explozia de la uzina din Bucksnort, Tennessee , SUA,la aproximativ 90 km sud-vest de Nashville. Fabrica este specializată în dezvoltarea și fabricarea de explozibili.

Imagini filmate vineri arată flăcări încă active, vehicule carbonizate și un nor gros de fum care se ridica din clădirea distrusă complet. Autoritățile au precizat că deșeurile și fragmentele au fost împrăștiate pe o rază de aproape un kilometru în jurul locului unde se afla fabrica.

FBI, la locul tragediei

Compania Accurate Energetic Systems, care administrează instalația, și-a suspendat toate operațiunile. Potrivit șerifului Davis, peste 300 de pompieri și salvatori din structurile locale și de stat au lucrat la fața locului de la primele ore ale dimineții de vineri, dar nu au găsit niciun supraviețuitor.

„Ne așteptăm ca oricine se afla în interiorul clădirii să fie decedat”, a declarat el presei sâmbătă. În cursul dimineții, misiunea de salvare s-a transformat într-o operațiune de recuperare, a adăugat Davis, care a precizat că ancheta continuă.

La locul tragediei se află și FBI, care efectuează teste ADN rapide pentru identificarea victimelor și notificarea familiilor, precum și Biroul pentru Alcool, Tutun și Arme de Foc, implicat în investigarea cauzelor exploziei.

Șeriful din comitatul vecin Hickman, Jason Craft, a declarat că prioritatea autorităților este „să acorde toată atenția posibilă familiilor victimelor”.

„Această tragedie va afecta puternic întreaga zonă”

Aceeași fabrică a mai fost scena unei explozii fatale în 2014, potrivit presei americane. Explozia a fost atât de puternică încât a fost auzită de locuitorii din localități aflate la peste 25 de kilometri distanță, a spus șeriful Davis.

„Deodată s-a auzit o explozie puternică. Nu știam dacă e o armă sau altceva”, a povestit o femeie care locuiește la aproximativ 20 de minute de fabrică. O altă localnică, Lucy Garton, care trăiește de șase ani în zonă, nu a auzit explozia, dar a văzut consecințele acesteia în timp ce se întorcea de la serviciu.

„Când am ajuns acasă, drumurile erau blocate de polițiști. Trebuia să arăți un act care să dovedească faptul că locuiești acolo ca să te lase să treci. Erau multe ambulanțe, mașini de pompieri, totul parcat lângă benzinărie”, a spus ea. Femeia a adăugat că soțul ei cunoaște oameni care lucrau la fabrică.

„Cred că această tragedie va afecta puternic întreaga zonă. Este o comunitate unită, de oameni simpli, care merg la muncă zilnic și își îngrijesc familiile. Le va fi foarte greu să se întoarcă la lucru după o astfel de tragedie.”

