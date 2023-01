Nicolae Ciucă a anunţat că a fost trimisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR şi e posibil ca până la finalul acestei luni sau luna următoare să intre acei bani în ţară.

„Am pregătit şi a fost transmisă cea de-a doua cerere de plată din PNRR. A intrat în analiză. Probabil la finele lunii sau în luna următoare să avem validarea cererii şi plata banilor. E foarte important să avem aceşti bani în ţară”, a declarat Nicolae Ciucă.

Potrivit premierului, a începutul acestui an vom primi prefinanţarea din Fondurile de Coeziune pentru perioada 2021 – 2027.

Discutăm de aproximativ 3 miliarde euro şi banii care ne sunt la dispoziţie din cadrul multianul 2014-2021, discutăm de ultimul an şi aici avem nevoie de angajamentul tuturor ministerelor şi structurilor care sunt responsabile cu absorbţia acestor bani să facă în aşa fel încât să evite decomiterea acestor fonduri. Nicolae Ciucă:

El a mai spus că trebuie absorbite fonduri europene de cel puţin 10 miliarde euro pe an pentru a îndeplini angajamentul de absorbţie pe cele trei linii de finanţare europeană care cumulează circa 90 miliarde euro.

„Este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde euro. Dintr-un calcul cât se poate de simplu, am reuşit să ne angajăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv şi anume cel puţin 10 miliarde pe an să fie absorbite, astfel încât la final să avem un procent cât mai aproape de cel pe care de cele mai multe ori nu am reuşit îl realizăm”, a transmis Ciucă.

Recomandări Aflăm de la comandantul-șef al Armatei Ucrainei ce nu ne spun guvernanții noștri: România tratează în spitale militari ucraineni răniți

În anul 2022, am reuşit o absorţie de 11,3 miliarde de euro şi avem perspective ca şi anul acesta să ne încadrăm în această sumă şi probabil să o depăşim, pentru că am reuşit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor şi programelor europene, a mai spus Ciucă.

